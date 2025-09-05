"Терпеть в темноте никто не будет". Главные заявления Зеленского и Фицо после встречи
Говорили и о вступлении в ЕС
Президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Словакии Робером Фицо заявил, что Украина отвечает на удары России. Он заверил, что молча тьму терпеть никто не будет.
Об этом сказал украинский лидер во время пресс-конференции в Ужгороде. "Телеграф" собрал главные заявления Зеленского и Фицо.
"Просто терпеть в темноте никто не будет. Украина отвечает и будет отвечать на российские удары по нашим энергообъектам", – сказал президент Украины на пресс-конференции.
Главные заявления Зеленского
- Мы (Украина – ред.) готовы обеспечить энергетическую стабильность для Словакии, а также для других партнеров. И мы хотим иметь общие проекты. У нас один принцип — нет российским энергетическим ресурсам.
- Полностью согласен с премьером Фицо, что мы должны уважать взгляды друг друга, даже если они разные.
- Если человек хочет закончить войну, он не будет просить соседей Украины делать энергоблокаду. Именно так Зеленский отреагировал на слухи о том, что Путин якобы предлагал Фицо организовать энергетическую блокаду.
Главные заявления Фицо
- Словакия поможет Украине вступить в ЕС;
- Словакия как сама страна не может участвовать в гарантиях безопасности, но мы поддерживаем разные инициативы. Поддерживаем формулу мира президента Зеленского.
- Как премьер-министр я желаю, чтобы у Словакии и Украины были хорошие, дружеские, качественные отношения.
- Словацко-украинские отношения являются отличным примером того, как могут разные политические взгляды влиять на сотрудничество.
- У Братиславы и Киева "диаметрально противоположные взгляды" на энергетику.
- Информация, которую вы получили о какой-либо энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива, и это совершенно не было предметом переговоров с Владимиром Путиным.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что за несколько дней до визита в Украину Фицо встретился с российским лидером Владимиром Путиным, которому жаловался на Киев. Премьер-министр Словакии возмущен ударами Украины по нефтепроводу "Дружба", ведь в результате Братислава и Будапешт, Венгрия, остались без российской нефти.