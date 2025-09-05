"Терпеть в темноте никто не будет". Главные заявления Зеленского и Фицо после встречи

Говорили и о вступлении в ЕС

Президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Словакии Робером Фицо заявил, что Украина отвечает на удары России. Он заверил, что молча тьму терпеть никто не будет.

Об этом сказал украинский лидер во время пресс-конференции в Ужгороде. "Телеграф" собрал главные заявления Зеленского и Фицо.

"Просто терпеть в темноте никто не будет. Украина отвечает и будет отвечать на российские удары по нашим энергообъектам", – сказал президент Украины на пресс-конференции.

Главные заявления Зеленского

Мы (Украина – ред.) готовы обеспечить энергетическую стабильность для Словакии, а также для других партнеров. И мы хотим иметь общие проекты. У нас один принцип — нет российским энергетическим ресурсам.

Полностью согласен с премьером Фицо, что мы должны уважать взгляды друг друга, даже если они разные.

Если человек хочет закончить войну, он не будет просить соседей Украины делать энергоблокаду. Именно так Зеленский отреагировал на слухи о том, что Путин якобы предлагал Фицо организовать энергетическую блокаду.

Главные заявления Фицо

Словакия поможет Украине вступить в ЕС;

Словакия как сама страна не может участвовать в гарантиях безопасности, но мы поддерживаем разные инициативы. Поддерживаем формулу мира президента Зеленского.

Как премьер-министр я желаю, чтобы у Словакии и Украины были хорошие, дружеские, качественные отношения.

Словацко-украинские отношения являются отличным примером того, как могут разные политические взгляды влиять на сотрудничество.

У Братиславы и Киева "диаметрально противоположные взгляды" на энергетику.

Информация, которую вы получили о какой-либо энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива, и это совершенно не было предметом переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за несколько дней до визита в Украину Фицо встретился с российским лидером Владимиром Путиным, которому жаловался на Киев. Премьер-министр Словакии возмущен ударами Украины по нефтепроводу "Дружба", ведь в результате Братислава и Будапешт, Венгрия, остались без российской нефти.