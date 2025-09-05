Фицо и Зеленский встретились в Ужгороде. О чем говорили

Президент Украины уже поделился первыми впечатлениями

В Ужгороде 5 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Главной темой переговоров стала энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщает Укринформ. Отмечается, что сначала у лидеров была закрытая встреча, а затем запланирована пресс-конференция.

Известно, что Зеленский уже назвал разговор с премьер-министром Словакии "содержательным". Он отметил, что проинформировал Фицо о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и результатах заседания Коалиции желающих.

"Благодарю за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его", — сказал Зеленский.

Напомним, что за несколько дней до этого Фицо встретился с российским лидером Владимиром Путиным, которому жаловался на Украину. Премьер-министр Словакии возмущен ударами Киева по нефтепроводу "Дружба", ведь в результате Братислава и Будапешт, Венгрия, остались без российской нефти.

Более того, во время разговора с Фицо Путин рассказал ему, чем "надавить", чтобы Украина перестала ставить под угрозу поставки нефти из России. Кроме того, лидер Словакии пообещал блокировать план Еврокомиссии по прекращению зависимости от российских энергоносителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским. Лететь куда-то далеко российский лидер не собирается.