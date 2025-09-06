Путин никогда не признает, что проиграл: легендарный оперативник назвал причину

Украина уже победила в войне против России, однако в Кремле это признавать не хотят

Вне зависимости от исхода российско-украинской войны, для Владимира Путина она останется позором. Однако отступить и признать поражение он не сможет, а причина тому кроется в его детских травмах.

Об этом "Телеграфу" рассказал оперативник и один из основателей УБОП Валерий Кур. Больше по теме читайте в материале: Убийства будут продолжаться: один из основателей подразделений УБОП о планах Кремля, легализации короткоствола и спецслужбах

По его словам, Путин уже осознал, что Украина "сломала ему хребет" и победила как морально, так и психологически. Однако из-за пережитого в детстве опыта, он отказывается отступать, а начинает действовать "откровенно криминально".

"Именно с тех времён в его ментальности закладывалась травма, которую сложно объяснить и просчитать. Многие любят рассуждать о нём как о "стратеге", но на деле это человек, переживший такие испытания, что измерять его стандартными категориями невозможно" Валерий Кур

Из-за этого, как только Путин понял, что его вторжение пошло не по плану, он начал искать виновных. И одним из первых ему под руку попался начальник управления ФСБ Сергей беседа, который возглавлял пятое управление. Оно отвечало за работу агентурной сети за пределами России и "провалило" задание по ее развертыванию в Украине.

Валерий Кур

Как сообщалось ранее, во время выступления во Владивостоке в пятницу, 5 сентября, Путин захотел, чтобы Украина провела референдум по отказу от своей территории. Кроме того, он пригласил президента Украины приехать в Москву для обсуждения капитуляции.