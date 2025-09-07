"Если бы я был президентом... Стоп..." Мемы о Трампе продолжают смешить украинцев

Появилась новая порция шуток

Мемы о Дональде Трампе продолжают нестись по сети. Это и неудивительно, ведь президент США действительно дает немало поводов для шуток.

В частности, шутят о том, как европейские лидеры после встречи Коалиции желающих настраивались на разговор с Трампом. Глава США настолько лоялен по отношению к руководителю страны-агрессора России, что от европейских лидеров требуется незаурядная сдержанность в разговорах с ним.

Поводом для других мемов стала реакция Трампа на встречу в Китае трех лидеров — китайского Си Цзиньпина, Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ина. Трамп тогда заявил, что "мы потеряли Индию и Россию в пользу самого глубокого, мрачного Китая". Шутят, что он хотел привычно сказать "если бы я был президентом, этого бы не случилось", но вовремя остановился, вспомнив, что именно он допустил такую ситуацию.

Также показали "бинго Трампа". Мэм основан на непоследовательности действий американского президента и их предсказуемости.

Ранее "Телеграф" публиковал мемы о встрече Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 18 августа. Их было множество, мы выбрали самые остроумные.