У поляков лопнуло терпение? В Варшаве начался митинг против мигрантов (фото)

Параллельно проходит акция протеста против запугивания мигрантами

В Польше в субботу, 6 сентября, проходит митинг против мигрантов. Сотни людей вышли на улицы Варшавы с плакатами "Польша для поляков".

Об этом сообщает Slawa TV. Отмечается, что в Варшаве фактически проходят два митинга: один против мигрантов, а второй против запугивания мигрантами и "фашизма".

Интересно, что два протеста должны пройти в одном месте, но в несколько разное время. Речь идет о площади в центре Варшавы, недалеко от представительства Европарламента. Известно, что противники миграции требуют от власти прекращения политики открытых границ. Ведь она, по мнению митингующих, угрожает сохранению культурной идентичности и безопасности Польши.

В Варшаве проходит митинг против мигрантов

Поляки с плакатом "Польша для поляков"

В то же время участники другого митинга отмечают, что ни один человек не является нелегальным, и они приветствуют мигрантов и выступают "против фашизма и расизма". На обоих митингах присутствует полиция, которая требует соблюдать порядок и не усугублять ситуацию.

Еще один из плакатов на митинге против мигрантов в Варшаве

Поляки в Варшаве протестуют против мигрантов

Добавим, что митинг против мигрантов организовала группировка Młodzież Wszechpolska i Marsz Niepodległości, а второй протест — группировка "Объединенные против расизма".

Напомним, что 6 сентября поляки заблокировали контрольно-пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе Польши и Украины.

