Зонтик точно должен быть в рюкзаке. Когда в Киеве прогнозируются дожди

Температура будет еще летней

Погода в Киеве постепенно становится осенней, хотя температура все еще значительно выше, чем должна быть. Местами она достигает 26 теплых градусов.

По данным Meteofor и Погода.Мета, киевлянам стоит взять с собой зонтики, потому что в начале недели ожидаются мелкие дожди. Они, вероятно, будут идти каждый день.

В течение понедельника-среды в Киеве будет держаться переменная облачность, как сообщили в Meteofor. Однако во второй половине 8 и 10 сентября ожидается мелкий дождь.

Тем временем воздух должен прогреться до +24…26 градусов днем и остыть до 15…17 теплых градусов ночью. А сила ветров местами будет максимально достигать свежих 8 м/с.

Когда будет дождь в столице

Однако в Погода.Мета говорят, что кроме переменной облачности, которая прогнозируется в течение этих дней, дожди будут идти только вечером понедельника и вторника.

Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +24…25 градусов, а в ночное — упадут до +14…17 градусов. В то же время, ветры не разгуляются более слабых 4 м/с.

Какая будет температура в начале недели

