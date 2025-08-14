Миллиарды евро – под вопросом. Найдет ли Украина деньги на газ для зимы

В Раде не знают, соберет ли "Нафтогаз" необходимую сумму

Чтобы пройти отопительный сезон 2025/2026, Украине нужно дополнительно импортировать 5,5-6 млрд кубометров природного газа. В деньгах это примерно 2,5 млрд евро, будущая судьба которых пока не известна.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк. Он объяснил, сколько денег условно есть.

По его словам, в начале лета у "Нафтогаза" были предварительные договоренности с донорами (банками, фондами) на гранты и кредиты на сумму до 1 млрд евро.

— "Нафтогаз" уже получил в качестве кредитов по 4,7 млрд гривен от государственных "ПриватБанка" и "Укргазбанка" (итого около 193 млн евро. — Ред.), грант на 380 млн евро от Норвегии, а на днях в пресс-службе компании отчитались о 500 млн евро кредита от ЕБРР. Впрочем, даже в профильном комитете ВР пока не могут точно ответить, соберет ли "Нафтогаз" всю необходимую сумму, — говорит нардеп.

По его мнению, "Нафтогаз" отчитается, что взял 500 млн евро из предварительно договоренных, и на них импортирует газ.

— Удалось ли найти более одного миллиарда [о котором было известно в начале лета] — сказать трудно. "Нафтогаз" не так часто приходит к нам на комитет с отчетами, – объясняет "слуга".

В то же время он добавил, что есть высокая вероятность, что прифронтовые регионы могут остаться без газа и света.

— Энергетики и газовики не всегда могут восстановить инфраструктуру, которая потенциально может быть повреждена врагом. Что касается отдельных регионов, то все будет зависеть от того, какую стратегию РФ имеет по обстрелам нашей критической инфраструктуры. Будем откровенны: украинская ПВО на сегодняшний день не может справиться с тем количеством "Шахедов", которые летят на наши города. Если такие массированные атаки будут направлены на критическую инфраструктуру, нам будет довольно сложно, – резюмировал Сергей Нагорняк.

