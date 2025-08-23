Укр

Украинца шокировали цены на овощи этим летом. Он показал смешное видео

Стоимость продуктов, в том числе и даров земли, постоянно растет

Овощи в Украине в этом году недешевые даже в разгар сезона. Украинец опубликовал смешное видео на эту тему.

Пользователь с ником black.album8 опубликовал в TikTok видео из двух частей. Первая — как он впервые за полгода зашел в супермаркет и был в шоке от цен на овощи. Во второй части видео (я на второй день) парень забавно рассказывает, почему важно заниматься агробизнесом.

Во-первых, агробизнес кормит людей. Во-вторых, это большие связи, большие доходы, говорит парень

Цены на овощи в Украине этим летом действительно кусаются

Даже сезонные овощи, которые выращиваются в Украине, этим летом достаточно дорогие. Особенно в супермаркетах, на рынке можно купить подешевле.

В популярной сети супермаркетов "Сільпо" помидоры продают по цене от 6.00 за 100 граммов (60 гривен кг), это сливки. Упакованные по 250 и 300 граммов томаты разных сортов выходят еще дороже. Впрочем, на рынке можно купить помидоры по цене от 25 гривен за кило.

Огурцы тоже не радуют ценой. Самое дешевое предложение у "Сільпо" — 29.90 за 100 граммов, огурец "Родничок". На рынках огурцы стоят 35–40 гривен. "Покрученные" или очень большие — дешевле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что цены на продукты в Украине и США почти одинаковые. Однако доходы разнятся в разы.

