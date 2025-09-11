Самолет сбросил боеприпас на дом на Волыни и улетел к Беларуси: что узнали СМИ

Ракета упала прямо на жилой дом.

В селе Копылье на Волыни из истребителя выпала ракета и попала в жилой дом. Случай произошел в обед. Свидетели видели, что самолет голубого цвета пролетал слишком низко над населенным пунктом.

По данным местного СМИ ТРК "Аверс", ракета попала именно в здание, где проживают родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. К счастью, к моменту падения людей дома не было, поэтому пострадавших нет. Впрочем, у местного населения выбило окна и стекла.

Как все происходило

Очевидцы рассказывают, что украинский самолет летел очень низко над зданиями села. После того, как из него выпала ракета, воздушное судно развернулось и полетело в сторону Беларуси. Местные жители услышали сильный взрыв и увидели поврежденный дом.

Люди говорят, что ракета случайно отделилась от украинского самолета во время полета. Государственное бюро расследований уже отреагировало на инцидент. В ведомстве сообщили, что начали досудебное расследование по причине падения авиационного боеприпаса с украинского истребителя на территории села Копылье, передают журналисты. Продолжается следствие.

