Літак скинув боєприпас на будинок на Волині та полетів до Білорусі: що дізналися ЗМІ

Ракета впала просто на житловий будинок

У селі Копилля на Волині з винищувача випала ракета та влучила у житловий будинок. Випадок трапився в обідню пору. Свідки бачили, що літак блакитного кольору пролітав дуже низько над населеним пунктом.

За даними місцевого ЗМІ ТРК "Аверс", ракета потрапила саме у будинок, де проживають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На щастя, на момент падіння людей удома не було, тому постраждалих немає. Втім, у місцевого населення повибивало вікна та шибки.

Як все відбувалося

Очевидці розповідають, що український літак летів дуже низько над будівлями села. Після того як з нього випала ракета, повітряне судно розвернулося та полетіло у бік Білорусі. Місцеві жителі почули сильний вибух та побачили пошкоджений будинок.

Люди кажуть, що ракета нібито випадково відділилася від українського літака під час польоту. Державне бюро розслідувань уже відреагувало на інцидент. У відомстві повідомили, що розпочали досудове розслідування через падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля, передають журналісти. Триває слідство.

