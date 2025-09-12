В Украине может исчезать мобильная связь во время тревог. Что узнали СМИ

Генштаб объяснил необходимость кардинальных действий

Украинцы могут остаться без связи во время воздушных тревог. Генеральный штаб рассматривает возможность временно выключать мобильные сети или резко замедлять интернет, когда раздаются сирены.

Такое решение может оказаться новым способом защиты от российских беспилотников. Об этом источник в Генштабе рассказал изданию "Суспільне".

Военные объясняют: ограничения связи особенно эффективны против вражеских беспилотников с камерами. Такие дроны нуждаются в быстром интернете, чтобы передавать видео в реальном времени. Если связь будет медленной, пилоты не смогут управлять летательными аппаратами.

"Смысл в таких мероприятиях есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV", — рассказал источник из Генштаба.

Пока имеющихся средств защиты достаточно для противодействия российским атакам. Однако ситуация может измениться в будущем, потому военные готовят дополнительные варианты обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" также сообщал, что власти уже обсуждают, можно ли отключать мобильную связь во время тревог. Уже были намечены определенные практические шаги по этому вопросу.