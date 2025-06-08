Власти уже обсуждают: в Украине могут начать отключать мобильную связь, как и зачем

Уже были намечены определенные практические шаги по данному вопросу

В Украине обсуждают вопрос временного отключения мобильной связи на отдельных территориях во время воздушной тревоги. Кроме того, хотят ввести обязательную идентификацию всех — как новых, так и действующих — пользователей мобильной связи.

Соответствующие темы были на обсуждении Подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации на заседании, посвященном работе БПЛА россиян через инфраструктуру мобильных операторов и использованию СИМ карт. В заседании принимали участие нардепы, представители Сил обороны Украины, разведывательных органов, операторов мобильной связи.

"Намечены определенные практические шаги по подготовке решения проблемы применения БПЛА ра*истов через инфраструктуру мобильных операторов", – сказано в сообщении Парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Facebook.

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Отмечается, что обсуждалась также идея отключать мобильную связь на территориях, куда залетают российские беспилотные летательные, и другие предложения по борьбе с российскими БПЛА, использующими СИМ-карты.

"Учитывая чувствительность вопроса, не можем вдаваться в детали. Но работа продолжается", — подчеркнули в комитете.

Председатель указанного подкомитета Александр Федиенко на своей странице в Facebook пишет, что сейчас более чем 80% пользователей услуг мобильных операторов — это неизвестные пользователи.

"То есть уже сегодня мы говорим о десятках млн граждан, которые могут быть атакованы мошенниками для похищения денег или личных данных. Сегодня вопрос национальной безопасности важен и актуален. Возможно кому-то не понравятся будущие законодательные шаги, но мы не имеем много выбора для улучшения ситуации безопасности, хотя бы на период военного положения", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что парламентарии готовы изменить законы без участия мобильных операторов, если они будут игнорировать встречу, посвященную реализации SIM-карт.