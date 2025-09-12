В Україні може зникати мобільний зв'язок під час тривог. Що дізналися ЗМІ

Генштаб пояснив необхідність кардинальних дій

Українці можуть залишитися без зв'язку під час повітряних тривог. Генеральний штаб розглядає можливість тимчасово вимикати мобільні мережі або різко сповільнювати інтернет, коли лунають сирени.

Таке рішення може стати новим способом захисту від російських безпілотників. Про це джерело у Генштабі розповіло виданню Суспільне.

Військові пояснюють: обмеження зв'язку особливо ефективні проти ворожих безпілотників з камерами. Такі дрони потребують швидкого інтернету, щоб передавати відео в реальному часі. Якщо зв'язок буде повільним, пілоти не зможуть керувати літальними апаратами.

"Сенс в таких заходах є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БПЛА в режимі FPV", — розповіло джерело із Генштабу.

Поки що наявних засобів захисту вистачає для протидії російським атакам. Однак ситуація може змінитися в майбутньому, тому військові готують додаткові варіанти оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також повідомляв, що влада вже обговорює, чи можна відключати мобільний зв'язок під час тривог. Вже було намічено певні практичні кроки з цього питання.