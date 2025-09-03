Его строили три страны, а теперь из окон растут деревья: как погибал легендарный завод-великан Волыни

"Телеграф" рассказывает историю чрезвычайно мощного в прошлом предприятия, которого не уберегли от уничтожения

В 1979 году на Волыни запустили предприятие, которое должно было стать примером сотрудничества СССР с Европой и флагманом электротехнической отрасли. Нововолынский завод специального технологического оборудования (Волынская область) трудоустраивал пять тысяч человек и производил оборудование для всего Союза. Сегодня от былой славы, как и в истории легендарного комбайнового завода Тернополя и сотен других предприятий, остались только заброшенные корпуса, часть которых планировали переоборудовать под гостиницу.

"Телеграф" рассказывает, как один из крупнейших заводов Волыни прошел путь от промышленного флагмана до банкротства и распродажи на аукционе.

Завод на три страны, но за железным занавесом

Строительство завода СТО, май 1976 года

По грандиозному плану международного сотрудничества СССР, ГДР и Польша должны были построить огромное предприятие, которое должно было стать образцовым для всей электротехнической отрасли. Строительство завода стартовало в 1975 году и длилось четыре года.

Как сообщает издание "Буг", в 1979 году завод наконец-то заработал на полную мощность. Его официальное название звучало пафосно даже по советским меркам – Нововолынский завод специального технологического оборудования имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Предприятие сразу стало одним из ведущих в молодом шахтерском городе. И вообще — на весь СССР было всего два таких завода.

Главный корпус завода. Фото Энциклопедия современной Украины

В 80-е это было огромное предприятие с собственным училищем

Завод занимал огромную территорию – 320 тысяч квадратных метров. Производственные площади составляли 16,6 тысяч квадратных метров, где разместились цеха по производству самого сложного оборудования. Здесь производились трансформаторы, генераторы и электродвигатели для предприятий по всему Союзу.

Завод СТО в 80-е. Фото Энциклопедия современной Украины

"Лучшие воспоминания по молодости — работа на заводе СТО в молодежной среде. Это было предприятие одно из лучших", — делится воспоминаниями бывшая сотрудница Мария Корнилюк.

Нововолынский завод СТО был действительно огромным по площади предприятием. Фото Энциклопедия современной Украины

Пять тысяч работников ежедневно приходили на смены, чтобы обеспечивать мощность предприятия на 30 миллионов рублей, завод имел собственное ПТУ, которое готовило кадры для самого предприятия. Завод специализировался на производстве оборудования для механизации и автоматизации работ в электромотостроении.

"Здесь прошли лучшие 20 лет молодой жизни… Грустно, что все так закончилось…" — вспоминает Надежда Савчук.

Совещание одной из бригад на заводе. Фото Энциклопедия современной Украины

"Я после окончания школы, в 1979 году училась в училище от этого завода, то у меня стипендия была 70 рублей, в то время это были большие деньги. Проживали в общежитии и обеды были за копейки. Да, были времена…" — вспоминает Ирина Васюта.

Фото Энциклопедия современной Украины, Аркадий Эстрин

Фото Энциклопедия современной Украины, Аркадий Эстрин

Первые тревожные звонки независимости

После провозглашения независимости Украины государственное предприятие, как и сотни других, изменило форму собственности. Завод превратили в открытое акционерное общество в надежде сохранить его промышленную мощь в новых экономических реалиях.

Уже в 1993 году ПТУ №11 был передан в коммунальную собственность города. Это был первый негласный сигнал о том, что завод начал сокращать свою социальную инфраструктуру. Через четыре года, в 1997-м, предприятие включили в список стратегически важных для экономики и безопасности Украины. В следующем году он был реорганизован в ОАО "Оснастка".

Выжить любой ценой

После переименования завод пытался реорганизоваться и выжить. В составе предприятия остался парк металлообрабатывающих станков, окрасочная линия, участок термообработки металлов, производство пластиковых и резиновых деталей. Руководство расширило ассортимент продукции за рамки традиционной специализации.

Кроме привычных трансформаторов и генераторов, здесь начали производить твердотопливные и электрические котлы. Появились ленточные пилорамы ВС-63, измельчители древесины ПД-80 "Бобер", мельницы ППЗМ-400. Завод освоил даже производство металлической двери и комплектов оборудования для детских площадок.

Агония промышленного великана

Несмотря на такое расширение, середина 2010-х годов стала критической для предприятия. Из пяти тысяч работников осталось всего около 60 человек. Работал фактически один цех, где изготовляли отопительные котлы, металлические входные двери, дачную мебель и мелкие метизы.

Бывший флагман электротехнической промышленности превратился в обычную мастерскую по производству бытовых товаров. Но хватило этого всего на несколько лет — примерно в 2017 году заводские помещения окончательно запустили — огромные корпуса пустовали, напоминая о былой славе только своими размерами.

Финальный аккорд

Завод "Оснастка" в 2019 году. Фото — Волынские новости

Предприятие объявили банкротом, а его имущество было выставлено на продажу. В 2017 году появились первые покупатели на отдельные помещения – одно из них планировали переоборудовать под гостиницу с рестораном и сауной. Ирония судьбы: там, где когда-то производили сложное технологическое оборудование, должны появиться номера для туристов. Да и этого не произошло. Территория завода выглядит как зона отчуждения.

Руины Нововолынского завода СТО. Фото — Волынские новости

В 2019 году помещение завода окончательно продали на аукционе, причем за бесценок – 184 тысячи гривен. Теперь здесь из окон растут деревья, а по пустым цехам веет ветер.

С Нововолынского завода СТО остались только развалины. Фото — Волынские новости

Так завершилась 40-летняя история предприятия, которое рождалось как символ международного сотрудничества и передовых технологий, а завершило свой путь распродажей по частям. Сегодня на месте бывшего завода-великана остались лишь воспоминания старожилов о временах, когда Нововолынск гордился своим промышленным флагманом.

Сейчас территория завода заброшена. Фото — Волынские новости

Напомним, "Телеграф" писал, что сейчас с заводом, где производили легендарные телевизоры "Электрон". Он покорил советские дома и пережил российские ракеты.