"Очень скоро": Трамп анонсировал переговоры с Путиным и встречу с лидерами Европы

Трамп намекнул, что европейские лидеры снова посетят Белый дом с визитом

Президент США Дональд Трамп в очередной раз анонсировал новые переговоры с российским правителем Владимиром Путиным. Также он сообщил, что в начале текущей недели европейские лидеры прибудут на новую встречу в Белый дом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Трампа. Американский президент не назвал точной даты, однако заверил, что это будет "очень скоро".

"В течение ближайших нескольких дней. Послушайте, мы это сделаем. Что касается ситуации между Россией и Украиной. Мы это сделаем" Президент США Дональд Трамп

Заявление Трамп сделал на фоне массированной атаки РФ по Украине в ночь на 7 сентября. Американский президент заявил, что он очень недоволен тем, что делают россияне.

"Я не в восторге от того, что там происходит. Я верю, что мы это решим. Но я не доволен ими. Я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне" Президент США Дональд Трамп

Также Трамп намекнул, что европейские лидеры снова посетят Белый дом с визитом. Он не сказал, присутствует ли президент Украины Владимир Зеленский. По словам Трампа, евролидеры приедут в Вашингтон "в понедельник или вторник" и заявил, что "мы решим этот вопрос" — не объясняя, что именно он имеет в виду.

Как сообщал "Телеграф", Трамп заявил, что Зеленский и Путин не готовы встретиться, но "что-то должно произойти". Американский лидер настроен оптимистично. Отметим также, что 7 сентября Трамп заявил, что готов ко "второму этапу" санкций против российского режима в ответ на атаку на Киев.

Обстрел Украины 7 сентября — что известно

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине 7 сентября. Враг применил более 800 средств воздушного нападения, включая крылатые и баллистические ракеты. Оккупанты в очередной раз установили антирекорд по количеству использованных беспилотников. В Киеве беспилотники попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах. Кроме того, Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева.

Всего известно, что в течение ночи пострадало более 20 человек, еще 3 человека погибли, среди них была мать с трехмесячным сыном. Кроме столицы взрывы раздавались в Одессе, Кривом Роге. Кроме этого, россияне ударили по мосту через Днепр в Кременчуге.