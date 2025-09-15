Самая короткая авиационная легенда Волыни: отсюда летали в Стамбул и Москву (фото)

Луцкий аэропорт работал чуть более 10 лет — самолеты летали в СССР и за границу

До старейшего замка в Украине и других достопримечательностей в Луцке еще несколько десятков лет назад можно было долететь самолетом. Продолжался полет, например, из Львова — всего 40 минут. Отсюда летали самолеты в Киев, Одессу, Симферополь, Харьков, Донецк, Москву и даже Стамбул.

"Телеграф" расскажет почему аэропорт просуществовал чуть более 10 лет и почему его строительству активно сопротивлялись. Важно отметить, что этот аэропорт находится не непосредственно в пределах Луцка, а в 12 километрах от него возле села Крупа.

Аэропорт Луцка с высоты птичьего полета

Разрушены здания и остатки аэровокзала Луцкого аэропорта

Аэропорт в Луцке стал нужен в 70-х годах прошлого столетия. Областной центр Волыни активно развивался и малая авиация не справлялась с потребностями. Однако поблизости действовал другой крупный аэропорт — Ровенский, а для строительства нового требовалось межобластное сотрудничество, ведь поблизости была административная граница областей. Только в 1984 году Луцкий аэропорт официально запустил первый рейс — в апреле.

Расписание рейсов Луцкого аэропорта было здесь

За 40 минут во Львов из Луцкого аэропорта, реклама 1990 года

Говорят, что длина полосы в 1600 метров ограничивала способность принимать "боинги" не зря, а чтобы Ровенский аэропорт остался более мощным.

В здании остались старые бумаги

Руины Луцкого аэропорта

Аэропорт был немалый — отсюда летали по всей Украине и за границу, принимали самолеты АН-24, ЯК-40, Л-410, ТУ-104, базировались вертолеты. Пропускная способность была 400 человек в час.

Внутри — пустота и упадок

Наверное, аэропорт был стильным

В самом аэровокзале был операционный зал, касса, почта, комната отдыха, медпункт, ресторан, кафе и не только. Зал ожидания считали одним из лучших в Украине. Работали здесь более 200 человек.

Ангары Луцкого аэропорта постепенно разрушаются

После становления независимости аэропорт переживал самые плохие времена — устаревшие самолеты, проблемы с горючим, отсутствие пассажиров, которые выживали и не думали о путешествиях. В аэропорту пытались наладить дополнительную деятельность, но в 1997 году Луцкий аэропорт официально закрыли. Эта местность стала интересным фоном для сталкеров, деятельности аэролюбителей, проведения концертов и т.п.

