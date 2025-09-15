Укр

Самая короткая авиационная легенда Волыни: отсюда летали в Стамбул и Москву (фото)

Галина Михайлова
Новость обновлена 15 сентября 2025, 12:22
Луцкий аэропорт зарос зеленью. Фото lutsk.rayon.in.ua

Луцкий аэропорт работал чуть более 10 лет — самолеты летали в СССР и за границу

До старейшего замка в Украине и других достопримечательностей в Луцке еще несколько десятков лет назад можно было долететь самолетом. Продолжался полет, например, из Львова — всего 40 минут. Отсюда летали самолеты в Киев, Одессу, Симферополь, Харьков, Донецк, Москву и даже Стамбул.

"Телеграф" расскажет почему аэропорт просуществовал чуть более 10 лет и почему его строительству активно сопротивлялись. Важно отметить, что этот аэропорт находится не непосредственно в пределах Луцка, а в 12 километрах от него возле села Крупа.

Панорамный вид на территорию Луцкого аэропорта и окрестные поля с высоты, 1980-е
Аэропорт Луцка с высоты птичьего полета
Луцкий аэропорт
Разрушены здания и остатки аэровокзала Луцкого аэропорта

Аэропорт в Луцке стал нужен в 70-х годах прошлого столетия. Областной центр Волыни активно развивался и малая авиация не справлялась с потребностями. Однако поблизости действовал другой крупный аэропорт — Ровенский, а для строительства нового требовалось межобластное сотрудничество, ведь поблизости была административная граница областей. Только в 1984 году Луцкий аэропорт официально запустил первый рейс — в апреле.

Старое расписание рейсов Луцкого аэропорта, табло
Расписание рейсов Луцкого аэропорта было здесь
Бумажная реклама рейса во Львов из Луцкого аэропорта 1990 года
За 40 минут во Львов из Луцкого аэропорта, реклама 1990 года

Говорят, что длина полосы в 1600 метров ограничивала способность принимать "боинги" не зря, а чтобы Ровенский аэропорт остался более мощным.

Луцкий аэропорт остатки бумаг
В здании остались старые бумаги
Руины Луцкого аэропорта сегодня
Руины Луцкого аэропорта

Аэропорт был немалый — отсюда летали по всей Украине и за границу, принимали самолеты АН-24, ЯК-40, Л-410, ТУ-104, базировались вертолеты. Пропускная способность была 400 человек в час.

Руины Луцкого аэропорта
Внутри — пустота и упадок
Руины Луцкого аэропорта, расписание
Наверное, аэропорт был стильным

В самом аэровокзале был операционный зал, касса, почта, комната отдыха, медпункт, ресторан, кафе и не только. Зал ожидания считали одним из лучших в Украине. Работали здесь более 200 человек.

Остатки ангаров Луцкого аэропорта
Ангары Луцкого аэропорта постепенно разрушаются

После становления независимости аэропорт переживал самые плохие времена — устаревшие самолеты, проблемы с горючим, отсутствие пассажиров, которые выживали и не думали о путешествиях. В аэропорту пытались наладить дополнительную деятельность, но в 1997 году Луцкий аэропорт официально закрыли. Эта местность стала интересным фоном для сталкеров, деятельности аэролюбителей, проведения концертов и т.п.

Ранее "Телеграф" рассказывал об аэропорте в Сумах. Он продержался дольше Луцкого, однако и был значительно больше.

