Протер глаза? Трамп впервые за долгое время назвал Россию агрессором — СМИ

Президент США назвал потери обеих сторон на фронте за неделю

Дональд Трамп, президент США, впервые за долгое время назвал Россию агрессором в войне с Украиной. Глава Белого дома надеялся, что заключение мирного договора между Киевом и Москвой будет "легким".

Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова Трампа. Отмечается, что этим заявлением он продемонстрировал усиление позиции Вашингтона по отношению к Москве.

Президент США комментируя потери украинских и российских войск за последнюю неделю отметил, что погибли 8 тысяч военных с обеих стран. По его словам, "агрессор" теряет гораздо больше, чем кажется.

"Больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", — сказал Трамп.

Трамп назвал России агрессором в войне с Украиной

Недавно он отметил, что остановил семь войн на посту президента и надеялся, что с Украиной и Россией "будет легко". Трамп убежден, что президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин ненавидят друг друга, поэтому ему нужно говорить с ними самостоятельно.

"Они (Зеленский и Путин — ред.) так ненавидят друг друга, что не могут дышать", — добавил Трамп.

Напомним, что в США довольно долго отказывались называть Россию агрессором. Так, в феврале на саммите G7 Белый дом выступил против соответствующих заявлений. Более того, в апреле 2025 года Трамп обвинил Украину в войне: "Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп назвал условие введения серьезных санкций против РФ.