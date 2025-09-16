Вынужденно эмигрировала в США после убийства мужа: что известно о вдове Георгия Гонгадзе и где она сейчас

Мирослава Гонгадзе также журналистка и она пишет книгу о своем муже

Мирослава Гонгадзе – вдова украинского журналиста Георгия Гонгадзе, которого жестоко убили в 2000 году, а похоронили только в 2016-м. Она, как и ее муж, журналистка и после потери любимого не бросила работу, а наоборот, посвятила свою деятельность разоблачению коррупции и принимала участие в международных конференциях в поддержку Украины.

Когда убили Гонгадзе, его жена осталась одна с двумя трехлетними детьми и они переехали в США. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Мирославе и где она сейчас.

Как Мирослава пережила убийство мужчины

16 сентября 2000 года Георгия Гонгадзе похитили, а на следующий день убили. Его тело без головы нашли в Таращанском лесу 2 ноября.

С двумя детьми Мирослава была вынуждена уехать из Украины. Уже в 2001 году семья получила политическое убежище в США и переехала в пригород Вашингтона. Вдова журналиста основала Фонд Гонгадзе, чтобы поддерживать свободу слова, защиту журналистов и добиваться справедливости в убийстве мужа.

В США Мирослава работала редактором одного из издательств. Уже через три года она стала продюсером Украинской редакции Всемирной службы "Голоса Америки", а также ведущей телешоу "Время-Time".

В 2019 году Мирослава сообщила, что начала писать книгу воспоминаний о Георгии, частично из-за программы журналистики Фонда Неймана в Гарварде. Пока книга еще не вышла.

Где сейчас Мирослава Гонгадзе

В 2022 году вдова Георгия вернулась в Украину в связи с назначением на должность руководителя "Голоса Америки" в Восточной Европе. Мирослава продолжает работать журналисткой. В 2023 году она получила престижную премию Inamori Ethics Prize, отмечающую людей с высокими стандартами этики в журналистике и защите прав человека.

Гонгадзе регулярно готовит материалы для VOA, берет интервью и высказывается в СМИ по поводу ситуации в Украине. Кроме того, Мирослава была вовлечена в образовательные программы, в частности, в программу в Гарварде, где занималась темой стратегии освещения информационной войны.

