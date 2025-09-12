Инициатором свадьбы Турчинова была теща: что известно о жене "кровавого пастора"

Анна Турчинова — преподавательница в университете и несколько лет назад попадала в скандал с ЛГБТ

Александр Турчинов – бывший народный депутат, председатель Верховной Рады и и.о. президента в 2014 году, когда Янукович сбежал из Украины. После начала полномасштабного вторжения он присоединился к ТРО, но в последнее время не показывается на публике. Жена политика всегда была в его тени, но строила свою карьеру и сейчас работает преподавательницей в университете.

В браке они уже 34 года. "Телеграф" решил выяснить, что известно об избраннице Александра Турчинова.

Что известно о жене Александра Турчинова

Анна Владимировна (в девичестве Белыба) родилась в Днепре. Сейчас ей 55 лет. Более 30 лет она работает преподавательницей английского языка в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. В 2006 году супруга Турчинова стала заведующей кафедрой иностранных языков.

Анна Турчинова

За Александра Валентиновича она вышла замуж в 1991 году и они вместе уже 34 года. А познакомились они в 1998 году. Тогда Турчинов был завотделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Он пришел агитировать студентов на факультет журналистики. Анна отозвалась на призыв, и позже у них начались романтические отношения.

К женитьбе молодую пару подтолкнула теща. По словам Турчинова, именно она назначила дату свадьбы.

Однажды пришел в гости к Аниным родителям. Ее мама, у которой иссякло терпение, "вопрос" решила просто. Она поставила меня перед фактом: "Мы заказали ресторан на такое-то число. Это через три месяца.." Я полистал свой рабочий график: да, на это число еще не было запланировано встреч. Теща поинтересовалась: "Не возражаете?", я ответил: "Нет, все нормально. В этот день как раз свободен. Александр Турчинов

Александр Турчинов с женой Анной

Известно, что по религии семья Турчиновых – протестанты. А Анна — христианка, и она не воспринимает ЛГБТ-сообщество.

Высказывания Анны Турчиновой об ЛГБТ

В 2018 году Анна Турчинова оказалась в центре громкого скандала из-за своей публикации на сайте Censor.net под названием "Гомодиктатура. Как развращать детей". В колонке она резко раскритиковала антидискриминационные поправки в школьные учебники, предложенные Минобразования. Текст вызвал волну возмущения, а студенты НПУ Драгоманова даже призвали отстранить Турчинову от должности декана факультета естественно-географического образования и экологии.

Жена Александра Турчинова Анна

Нападение на Анну Турчинову

В 2016 году Турчинова стала случайной жертвой нападения в стенах университета. Мужчина с ножом — юрист из Донецка Владимир Оленцевич — перепутал ее с коллегой из-за похожей прически. Он схватил преподавательницу за шею и приставил лезвие, но быстро понял ошибку. В этот момент Турчинова закричала, а охранник воспользовался растерянностью нападающего, выбил нож и задержал его до приезда полиции.

