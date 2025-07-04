Живут в Штатах, но не забывают об Украине: что известно о дочерях Георгия Гонгадзе

Недавно замуж вышла Нана, а теперь Соломии сделал предлодение ее любимый

С самого детства эти девушки были в свете камер, и не по собственному желанию, а потому, что они — дочери Георгия Гонгадзе — украинского журналиста, жестоко убитого в 2000 году. Дети основателя "Украинской правды" росли без него — он умер, когда девушкам было по три года.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о дочерях Георгия Гонгадзе. Недавно одна из них вышла замуж, а другая поделилась радостным известием о том, что ее избранник ей сделал предложение.

Что известно о дочерях Георгия Гонгадзе

Нана и Соломия Гонгадзе родились в 1997 году в семье Георгия и Мирославы Гонгадзе. Внешне девушки очень похожи, отличается только цвет их волос — Нана брюнетка, а Соломия — блондинка.

Жена и дочери Георгия Гонгадзе

Когда произошла трагедия с отцом, его дочери вместе с матерью переехали в США и с 2001 года проживают в пригороде Вашингтона. Девушки имеют американское гражданство, но, несмотря на это, берегут украинскую идентичность и говорят на родном языке.

Известно, что Нана Гонгадзе закончила American University в Вашингтоне. Сейчас девушка — руководитель отдела коммуникаций фонда Razom for Ukraine. Также Нана работает в немецком фонде Маршалла. В апреле 2025 года девушка вышла замуж – ее избранником стал мужчина, по имени Коул.

Дочь Георгия Гонгадзе Нана с мужем

Свадьба дочери Гонгадзе прошла в Вашингтоне. Празднование было в сочетании культур – украинской и американской.

Соломия получила образование в Лондонской школе экономики и политических наук. Она работает в международной исследовательской организации World Resources Institute. Эта компания занимается вопросами устойчивого развития. Девушка также публицистка — она написала статью для New Statesman о наследии своего отца и его наследии в современной Украине.

Соломия Гонгадзе

Сегодня, 4 июля, Соломия объявила о помолвке с политическим аналитиком Дагласом Клайном. Об этом рассказала ее мама, Марина Гонгадзе, на своей странице в Facebook. Любимый Саломеи поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Даглас проживает в США, но приезжает в Украину во время полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Валерии Залужном. Они в браке более 20 лет, воспитывают двух дочерей, но общих детей нет.