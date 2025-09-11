Носил часы за 95 тысяч и стал генералом: что известно об охраннике Зеленского, который стал "крашем" украинок

Максим Донец – бодигард президента Украины с 2019 года и он не раз попадал в скандалы

Максим Донец — начальник Службы безопасности Президента Украины, который носит часы стоимостью 95 тысяч гривен. Он сопровождает Владимира Зеленского на многих важных мероприятиях. После появления его видео и фото в соцсетях, он получил титул "краша украинок" и стал настоящей звездой вне профессиональной деятельности.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Максиме Донце. В начале полномасштабного вторжения он получил высокое воинское звание, что вызвало критику.

Что известно о Максиме Донце

Родился Максим в Кривом Роге Днепропетровской области. Он окончил Криворожский экономический институт при Киевском национальном университете имени Вадима Гетьмана.

Максим Донец, Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/maksimdonets.ua

Донец работает охранником Зеленского с момента его предвыборной кампании в 2019 году. Уже в мае 2019 года он был назначен начальником СБ президента. До этого его часто видели в охране бизнесменов Игоря Коломойского и Игоря Палицы.

Максим Донец в охране Игоря Палицы

В марте 2022 года ему присвоили военное звание бригадного генерала. Это вызвало возмущение у Юрия Бутусова — редактора издания "Цензор.нет". На своей странице в Фейсбук журналист выложил пост, в котором отметил, что Максим Донец получил это звание, просто три года "поездив в машине и полетав на самолете".

В 2019 году охранник Игоря Коломойского Максим Донец был назначен начальником личной охраны президента Владимира Зеленского и поступил на государственную службу. Прошло три года, и в марте 22-го Донец получил звание бригадного генерала. Всего три года ездил в машине и летал самолетом и стал генералом. Юрий Бутусов

Сообщение Юрия Бутусова в Фейсбуке. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Своей личной жизнью Максим не делится в соцсетях. Однако, по данным СМИ, у него есть жена и ребенок. Также сообщают, что он не имеет собственного жилья, а пользуется общежитием воинской части или имеет право проживания там, также есть квартира у родителей в Вышгороде.

Максим Донец, Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/maksimdonets.ua

