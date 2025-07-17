Главная евроинтегратор Украины станет послом в США: кто такая Ольга Стефанишина и что о ней известно
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Стефанишин вот-вот станет послом Украины в США
Ольга Стефанишина, которая до вчерашней отставки правительства работала вице-премьер-министром и министром юстиции, получила новое назначение. Владимир Зеленский назначил ее специальной уполномоченной президента по развитию сотрудничества с США.
Стефанишина, по словам Зеленского, должна стать послом Украины в Соединенных Штатах — сейчас продолжаются процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры. Кто она такая и как дошла до этого поста? "Телеграф" разбирался с биографией и карьерой Стефанишиной.
Кто такая Ольга Стефанишина
39-летняя Ольга Стефанишина родилась в Одессе. Окончила Институт международных отношений КНУ имени Шевченко – изучала международное право и английский язык. Позже дополнительно получила образование экономиста в Одесском национальном университете по специальности "финансы и кредит".
Карьеру начала обычным юристом в личной практике. Но скоро перешла на государственную службу. Имеет опыт работы с международными организациями и свободно владеет английским языком.
Карьерный путь к верхушке власти
Стефанишина большую часть карьеры занималась вопросами европейской интеграции. Служила в разных правительственных офисах, отвечавших за сотрудничество с ЕС.
После частной юридической практики в 2007 году она перешла в Министерство юстиции – сначала руководителем отдела по евроинтеграции. Там быстро росла по службе: сначала стала заместителем директора департамента, а затем возглавила весь департамент европейской интеграции.
В 2017 году ее пригласили руководить Правительственным офисом по евроинтеграции – это был уже серьезный уровень, координация всех министерств по европейским вопросам. В этой должности проработала до 2019 года, когда попыталась баллотироваться в Раду, но не прошла.
В 2020 году президент Зеленский назначил ее вице-премьер-министром по евроинтеграции. А в прошлом году добавил еще одну должность — министра юстиции. Эти должности она занимала до отставки правительства 16 июля 2025 года.
Чем занималась в должностях
Стефанишина была главным человеком в правительстве, который вел переговоры с Евросоюзом о вступлении Украины. В ходе ее работы Украина в июне 2022 года получила статус кандидата на членство в ЕС, а в декабре 2023 года ЕС принял решение о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Она координировала работу всех министерств по этому вопросу, ездила на встречи с европейскими чиновниками.
Также курировала вопросы НАТО и евроатлантической интеграции. По ее словам, настоящая евроатлантическая интеграция Украины началась после Саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года – до этого это было сотрудничество в рамках партнерства.
Скандалы и критика
За свою работу Стефанишина получила ряд государственных наград, но были и скандалы, которые привлекли внимание медиа и политиков.
Наибольший резонанс приобрел конфликт с нардепом Алексеем Гончаренко в июне 2025 года. Он требовал ее отставки из-за скандала вокруг Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Гончаренко обвинял Стефанишину в конфликте интересов — мол, ее экс-муж через свою компанию получил в управление от АРМА ряд привлекательных объектов, включая Дом профсоюзов на Майдане Независимости.
Стефанишина ответила, что готова предоставить любую информацию для расследования. Но отрицает личное влияние на АРМА и напомнила, что решения там принимают коллегиально.
Другой скандал произошел в июле 2025 года, когда Министерство юстиции опубликовало видео, где на заставках телефонов работников была фотография Стефанишиной. Украинцы назвали это "кринжем", а сама министр прокомментировала ситуацию с юмором: "Очень люблю коммуникационную команду Минюста, честно. Как вы могли понять, у Минюста появился ТикТок, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео о фотках на заставке)".
Кроме того, Стефанишин фигурирует как подозреваемая в так называемом "деле Лукаш" о коррупции в Министерстве юстиции времен Януковича, где ей сообщили о подозрении в октябре 2019 года. Это дело рассматривалось в ВАКС с сентября 2023, но о результатах информации нет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько зарабатывала глава Минюста Стефанишина. Ее зарплата состояла из должностного оклада и сдельных.