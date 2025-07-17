Главная евроинтегратор Украины станет послом в США: кто такая Ольга Стефанишина и что о ней известно

Стефанишин вот-вот станет послом Украины в США

Ольга Стефанишина, которая до вчерашней отставки правительства работала вице-премьер-министром и министром юстиции, получила новое назначение. Владимир Зеленский назначил ее специальной уполномоченной президента по развитию сотрудничества с США.

Стефанишина, по словам Зеленского, должна стать послом Украины в Соединенных Штатах — сейчас продолжаются процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры. Кто она такая и как дошла до этого поста? "Телеграф" разбирался с биографией и карьерой Стефанишиной.

Указ Президента

Кто такая Ольга Стефанишина

39-летняя Ольга Стефанишина родилась в Одессе. Окончила Институт международных отношений КНУ имени Шевченко – изучала международное право и английский язык. Позже дополнительно получила образование экономиста в Одесском национальном университете по специальности "финансы и кредит".

Карьеру начала обычным юристом в личной практике. Но скоро перешла на государственную службу. Имеет опыт работы с международными организациями и свободно владеет английским языком.

Ольга Стефанишина

Карьерный путь к верхушке власти

Стефанишина большую часть карьеры занималась вопросами европейской интеграции. Служила в разных правительственных офисах, отвечавших за сотрудничество с ЕС.

После частной юридической практики в 2007 году она перешла в Министерство юстиции – сначала руководителем отдела по евроинтеграции. Там быстро росла по службе: сначала стала заместителем директора департамента, а затем возглавила весь департамент европейской интеграции.

В 2017 году ее пригласили руководить Правительственным офисом по евроинтеграции – это был уже серьезный уровень, координация всех министерств по европейским вопросам. В этой должности проработала до 2019 года, когда попыталась баллотироваться в Раду, но не прошла.

Стефанишина с Зеленским

В 2020 году президент Зеленский назначил ее вице-премьер-министром по евроинтеграции. А в прошлом году добавил еще одну должность — министра юстиции. Эти должности она занимала до отставки правительства 16 июля 2025 года.

Чем занималась в должностях

Стефанишина была главным человеком в правительстве, который вел переговоры с Евросоюзом о вступлении Украины. В ходе ее работы Украина в июне 2022 года получила статус кандидата на членство в ЕС, а в декабре 2023 года ЕС принял решение о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Она координировала работу всех министерств по этому вопросу, ездила на встречи с европейскими чиновниками.

Также курировала вопросы НАТО и евроатлантической интеграции. По ее словам, настоящая евроатлантическая интеграция Украины началась после Саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года – до этого это было сотрудничество в рамках партнерства.

Скандалы и критика

За свою работу Стефанишина получила ряд государственных наград, но были и скандалы, которые привлекли внимание медиа и политиков.

Наибольший резонанс приобрел конфликт с нардепом Алексеем Гончаренко в июне 2025 года. Он требовал ее отставки из-за скандала вокруг Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Гончаренко обвинял Стефанишину в конфликте интересов — мол, ее экс-муж через свою компанию получил в управление от АРМА ряд привлекательных объектов, включая Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

Перепалка Гончаренко со Сьефанишиной

Стефанишина ответила, что готова предоставить любую информацию для расследования. Но отрицает личное влияние на АРМА и напомнила, что решения там принимают коллегиально.

Другой скандал произошел в июле 2025 года, когда Министерство юстиции опубликовало видео, где на заставках телефонов работников была фотография Стефанишиной. Украинцы назвали это "кринжем", а сама министр прокомментировала ситуацию с юмором: "Очень люблю коммуникационную команду Минюста, честно. Как вы могли понять, у Минюста появился ТикТок, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео о фотках на заставке)".

Видео со Стефанишиной на заставках телефонов

Кроме того, Стефанишин фигурирует как подозреваемая в так называемом "деле Лукаш" о коррупции в Министерстве юстиции времен Януковича, где ей сообщили о подозрении в октябре 2019 года. Это дело рассматривалось в ВАКС с сентября 2023, но о результатах информации нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько зарабатывала глава Минюста Стефанишина. Ее зарплата состояла из должностного оклада и сдельных.