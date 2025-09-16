О российских атаках, боях на фронте и санкциях Трампа: Зеленский дал новое интервью, главные заявления

Главные заявления украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью британскому изданию Sky News. В нем он рассказал об обстрелах Кабмина, ситуации на фронте и в дипломатической плоскости.

Полная версия обнародована в youtube-канале Офиса президента. "Телеграф" приводит главные моменты.

О новых атаках

Зеленский рассказал о недавнем российском массовом ударе, вследствие которого было повреждено здание Кабинета министров. По его словам, повреждены были помещения Министерства экономики, Минфина, блока премьер-министра и дипломатические залы.

В тот день россияне запустили более 800 дронов разных типов, а также 10-15 ракет, одна из которых смогла долететь до здания правительства. Из них украинская ПВО смогла сбить более 700.

По словам Зеленского, хотя Киев и остается относительно защищенным, но систем ПВО недостаточно для отбития подобного рода атак. Кроме того, он отметил, что новые модификации дронов появляются примерно раз в три месяца, из-за чего отрасль постоянно нуждается в инвестициях и новшествах.

Вы можете построить радиозащиту, но четыре-пять месяцев спустя у них появляются реактивные беспилотники, и они могут обойти ее. Теперь они начинают использовать ИИ. Это ещё больше усложняет работу наших солдат на поле боя. Поэтому решения должны приниматься быстрее. Нужно доверять Украине. Мы никогда не подводим наших партнёров и очень надеемся, что они не подведут нас. Поэтому нужно ускорить процесс Владимир Зеленский

О ситуации на фронте

Россияне уже провалили три крупных наступления из-за больших потерь, но Украине надо выдержать новые. При этом Зеленский говорит, что боевой дух россиян остается низким.

Они проиграли три кампании из-за больших потерь среди личного состава и техники. Сейчас они испытывают трудности. Мы их слышим. Моральный дух их солдат очень низок. Никаких ожиданий по этому поводу нет, потому что мы с самого начала знали, что они не выживут Владимир Зеленский

Он отметил, что ранее украинское руководство не знало, когда россияне потерпят очередное поражение, но теперь такое понимание есть. Поэтому сейчас необходимо поддерживать боевой дух украинской армии и помогать им оружием и деньгами, которые пойдут на средства РЭБ и БПЛА. В этом случае Украина сможет выдержать "еще два наступления со стороны россиян", которые готовятся на эту осень.

О встрече Трампа и санкциях

По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп позволил Владимиру Путину выйти из международной изоляции, когда пригласил его на Аляску. Однако он готов провести трехстороннюю встречу без предварительных условий, но не намерен ехать для этого в Москву.

Говоря о санкциях, украинский президент призвал к более быстрому ужесточению экономического давления на Россию, поскольку промедления снижают их эффективность. При этом он выразил убеждение, что США способны действовать решительно не ожидая решений от Европы, которая всегда действует медленнее из-за бюрократии и зависимости от энергоносителей.

Он также отметил, что Трамп хочет нанести санкционный удар не по Москве, а по ее торговым партнерам — Индии и Китаю. Но с этим есть проблема, так как они имеют хорошие отношения с рядом европейских стран, из-за чего санкции не вводятся, а Россия продолжает получать прибыль.

У некоторых европейских стран прочные отношения с Китаем, а у других — с Индией. Поэтому одни не хотят портить отношения с Индией и терять деньги, в то время как другие европейские страны не хотят видеть Китай своим врагом Владимир Зеленский

Послание россиянам

Зеленский говорит, что очень сложно говорить с людьми, которые живут в "аквариуме" пропаганды и не хотят ничего слышать. По его словам, современные россияне, даже молодежь, считают, что могут силой захватить все страны Советского союза и считают, что так будет правильно.

Что им сказать, если они не хотят слышать? Есть только одно. Через несколько лет, они, возможно, не поймут, но им придётся признать, что Путин разрушил их историю. Они извинятся, и их дети извинятся, и их внуки, которые не воевали, тоже извинятся за это Владимир Зеленский

