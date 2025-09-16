"Путин хочет обмануть США". Основные заявления Зеленского из свежего интервью

Зеленский раскрыл истинные намерения Путина

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Sky News, в котором говорил о важных для Украины и мира вопросах. В частности, глава страны высказался о попытках главы РФ Владимира Путина обмануть президента США Дональда Трампа, о том, что на самом деле может остановить главу Кремля и других актуальных темах.

"Телеграф" собрал основные заявления Зеленского британскому телеканалу. С президентом в Киеве разговаривала журналистка Ялда Хаким.

О том, что дала Путину встречу с Трампом на Аляске

Владимир Путин использовал встречу с Дональдом Трампом на Аляске, чтобы выйти из международной изоляции, в которую он попал из-за войны против Украины. Встреча с Трампом предоставила Путину такую возможность.

Он (Путин, — ред.) должен был потерпеть неудачу в этой войне и остановиться. Но вместо этого ему отменили изоляцию. Он получил фотографии с президентом Трампом. Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает Путину дверь некоторых других саммитов и форматов, потому что это так, и мы это видим, мы это наблюдаем, и я не думаю, что он за это что-то заплатил Владимир Зеленский

Путин пытается обмануть Трампа

Зеленский утвердительно ответил на вопрос, пытается ли Путин обмануть Трампа. Глава России делает все, чтобы США не ввели новые санкции.

Он точно хочет обмануть США. Он делает все возможное, чтобы избежать санкций, чтобы помешать США и Трампу ввести санкции против него Владимир Зеленский

О том, что может остановить Путина

Он ведет войну, и все пытаются остановить его, споря, спрашивая его, но вместо этого нужно применять силу. Он понимает силу. Это его язык Владимир Зеленский

О гарантиях безопасности для Украины

По словам Зеленского, Украина должна получить четкие гарантии безопасности. Их должны поддержать и европейские партнеры, и США.

Прежде чем закончить войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно Владимир Зеленский

О необходимости "решительных личных шагов" со стороны Трампа

Зеленский также призвал лидера США совершить "решительные личные шаги", чтобы остановить Путина. Речь идет не только о санкциях, но и предоставлении Киеву дополнительных систем ПВО.

Я считаю, что США достаточно сильны, чтобы принимать свои решения. Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, и в США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточно санкций, чтобы нанести вред российской экономике, к тому же у Дональда Трампа достаточно власти, чтобы Путин боялся его Владимир Зеленский

О том, что означают атаки РФ на Польшу

Глава Украины поделился мыслями, что Путин хотел сказать, направив дроны в воздушное пространство Польши. В этом инциденте есть два послания.

Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно как дипломатически, так и политически, и как местное население отреагирует на это. Также, по моему мнению, они посылают еще один месседж: "Не смейте давать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим" Владимир Зеленский

Зеленский разочарованный — впечатление интервьюера

Встречаясь со мной в Киеве накануне государственного визита президента США в Великобританию, Зеленский был разочарован тем, что западные государства не усилили давление на Кремль, даже когда россияне усилили свои нападения на Украину Ялда Хаким

Журналистка добавила, что, по мнению главы Украины, Трамп неохотно давит на Путина, поскольку это может поставить под угрозу попытки прекратить войну. Однако, добавил Зеленский, с Путиным это не сработает.

Как рассказывал "Телеграф", 1 сентября в Киеве состоялась важная встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США, генералом Китом Келлогом. Обсуждение охватило ряд стратегических направлений сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.