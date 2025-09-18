Россия взялась за железную дорогу. В Украине есть задержки поездов, один из рейсов отменен (расписание)

Задержка поездов составляет от 7 часов

Железная дорога Украины подвергается враждебным атакам — из-за их последствий в четверг, 18 сентября, есть изменения в движении пригородных поездов в Полтавской области. Кроме того, из-за предыдущих ударов России по инфраструктуре железной дороги много поездов, в том числе международных, задерживаются.

В "Укрзализныце" сообщили, что 18 сентября временно отменен поезд №6722 Ромодан – Полтава-Южная. Поезда №6724 Ромодан – Полтава-Южная и №6361 Ромодан – Гребинка будут курсировать с резервными тепловозами, в их движении также возможны задержки.

Задержка поездов 18 сентября — что известно

Из-за последствий атаки РФ по инфраструктуре "Укрзализныци" в ночь на 17 сентября, задерживается ряд поездов. Оперативную информацию о задержках поездов можно отслеживать по ссылке. Время задержек существенное — например, поезд №31/32 Пшемышль Главный-Запорожье-1 увеличивает время в пути на 7:22 минуты. На 4 часа задерживается поезд №89/90 Пшемышль Главный-Киев-Пассажирский.

Задерживаются следующие поезда (информация на 5:28 18 сентября)

Как сообщал "Телеграф", 17 сентября россияне атаковали Полтавскую область беспилотниками. Враг ударил по автомобильной заправочной станции, пострадало шесть человек.