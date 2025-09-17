Россия нанесла удар по железной дороге. Поезда массово задерживаются, некоторые – на часы

Поезда массово задерживаются

В ночь на среду, 17 сентября, Россия снова устроила комплексную атаку на украинскую железную дорогу. Задерживаются поезда Днепровского направления и многие другие. Враг бьет по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь нарушить нашу логистику.

Об этом в Facebook сообщает председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. Из-за обесточивания есть задержка в движении таких поездов:

86/72 Львов-Запорожье — Павлоград;

85/71 Запорожье, Павлоград — Львов;

75 Киев-Кривой Рог;

80 Львов — Днепр

Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, помогут минимизировать задержки и традиционно – довезти каждого Александр Перцовский

О том, какие поезда курсируют с задержкой, можно оперативно узнавать по ссылке. К перечисленным Перцовским добавились другие маршруты. Сейчас самая большая задержка составляет около пяти часов (4:46) для поезда №37/38 Киев-Пасс.-Запорожье-1. Задерживаются десятки поездов, информация обновляется.

Как рассказывал "Телеграф", в конце августа россияне ударили по поезду Киев-Харьков. Он получил существенные повреждения, на фоне дефицита подвижного состава Укрзализныця потеряла один электропоезд HRCS2 – скоростной электропоезд двойного питания производства Hyundai Rotem.