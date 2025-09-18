Росія взялася за залізницю. В Україні є затримки поїздів, один із рейсів скасовано (розклад)

Затримка поїздів складає від 7 годин

Залізниця України зазнає ворожих атак — через їхні наслідки у четвер, 18 вересня, є зміни у русі приміських поїздів у Полтавській області. Крім того, через попередні удари Росії по інфраструктурі залізниці багато поїздів, зокрема й міжнародні, затримуються.

В "Укрзалізниці" повідомили, що 18 вересня тимчасово скасовано поїзд №6722 Ромодан – Полтава-Південна. Поїзди №6724 Ромодан – Полтава-Південна та №6361 Ромодан – Гребінка курсуватимуть з резервними тепловозами, у їхньому русі також можливі затримки.

Затримка поїздів 18 вересня — що відомо

Через наслідки атаки РФ по інфраструктурі "Укрзалізниці" в ніч на 17 вересня, затримується низка поїздів. Оперативну інформацію про затримки поїздів можна дивитися за посиланням. Час затримок суттєвий — наприклад, поїзд №31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 збільшує час у дорозі на 7:22 хвилини. На 4 години затримується поїзд №89/90 Пшемисль Головний-Київ-Пасажирський.

Затримуються наступні поїзди (інформація станом на 5:28 18 вересня)

Як повідомляв "Телеграф", 17 вересня росіяни атакували Полтавську область безпілотниками. Ворог вдарив по автомобільній заправній станції, постраждало шестеро людей.