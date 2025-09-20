Вкус Беллы или запах Джейкоба? В Киеве презентовали мороженое "Сумерки" и вызвали волну шуток (видео)

Фанаты вампирской саги могут не ждать нового фильма — в центре Киева дают попробовать "прохладу кожи" в новом мороженом

Для фанатов киносаги "Сумерки", которые никак не дождутся выхода сериала или нового фильма, в Киеве в ближайшие дни предлагают интересную возможность — попробовать книгу по вкусу. Один из брендов мороженого создал специальное мороженое со вкусом "Сумерек".

Мороженое описывают как "капли страсти, сияние холодной кожи". Отведать его можно на Крещатике возле книжного магазина "Сенс" только до конца текущей недели.

Однако описание не удовлетворило пользователей. Более того, красные пятна на белом фоне дали интернет-комментаторам поле для шуток и размышлений. Они предположили, что мороженое больше подошло бы другому сериалу и намекнули, что оно похоже на менструацию.

Мороженое со вкусом сериала

Мороженое "со вкусом Беллы" должно также "не вонять Джейкобом". Напомним, по сюжету он оборотень, поэтому запах — мокрая собачья шерсть.

Главное, чтобы смаковало

Другие комментаторы также пофантазировали, какое бы мороженое действительно имело вкус "Сумерек". В частности, было предложено мороженое Троещина.

Вкус "Сумерки" — в другом мороженом

Книга "Сумерки" Стефани Майер по которой сняли фильм — это романтическая сага о любви между старшеклассницей Беллой и вампиром Эдвардом. События разворачиваются в мрачном городке Форкс, где Белла сталкивается с миром сверхъестественного. Поговаривали, что вскоре могут снять продолжение фильма – шестую его часть. Однако официально об этом не объявлялось. Последний фильм вышел еще в 2012 году.

