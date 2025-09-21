Так выглядел Тернополь более 100 лет назад: железнодорожный мост на архивных фото

Старые фото железнодорожного моста и улицы Русской – транспортная жизнь города оживилась в начале XX века.

Раньше этот город назывался Тарнополь, а сейчас более известен, как Тернополь. В конце XIX – начале XX века одной из главных артерий города была улица Русская. Здесь были магазины, аптеки, мастерские, а в конце XX ст. начали возводить мост над железнодорожными путями.

Именно мост на улице Русской возле Политехнического университета узнали пользователи сети фото начала XX в. "Телеграфу" удалось найти еще несколько архивных фото, которые бы показывали, как строился мост.

Мост через пути в Тернополе в начале 20 в.

В 1917 году Тернополь входил в состав Австро-Венгрии. На следующей фото видна часть моста, по которой ездил транспорт.

Мост стал частью пейзажа

В начале XX века Тернополь активно развивался как административный, экономический и транспортный центр. Тернопольский железнодорожный вокзал соединял город с другими важными центрами Австро-Венгрии, в частности, Львовом и краями Моравии и Силезии.

В 2024 году железнодорожный мост возле технического университета, соединяющего улицу Русскую и проспект Степана Бандеры, признали аварийным. Поэтому там ввели ограничения на крупногабаритный транспорт и ограничили количество полос для проезда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тернополе также есть "скрытая" река, как и во Львове. Река Рудка была спрятана советской властью в бетонную трубу.