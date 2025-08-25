Укр

От терновых зарослей до "файного міста". Как Тернополь получил свое название

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Почему Тернополь имеет такое название Новость обновлена 25 августа 2025, 12:44
Почему Тернополь имеет такое название. Фото Коллаж, "Телеграф"

Первое письменное упоминание об этом городе было в 1540 году

Многие украинские города имеют уникальные и интересные названия. К примеру, город Тернополь, расположенный на западе Украины.

"Телеграф" расскажет, какую тайну скрывает в себе название Тернополя и с чем оно связано. Заметим, что первое письменное упоминание об этом городе было в 1540 году, когда король Сигизмунд I разрешил Яну Тарновскому построить замок и поселение.

Почему Тернополь имеет такое название

Терновые поля

Одна из самых распространенных версий связана с названием растения терен. Ведь в XVI ст. вокруг будущего города было много зарослей этого кустарника. Поэтому энтомологи считают, что дословно Тернополь — это "терен" и "поле".

Происхождение названия Тернополь
Центр Тернополя
Терен
Терен

Сердце города — Тернопольское озеро

По другой версии, название Тернополь образовалось от похожего названия озера, которое считают сердцем города. Этот водоем искусственный и созданный на реке Серет, но он существовал до основания города. Кроме того, вокруг озера росли терновые заросли. Местные называли это место озером среди терновых полей.

Происхождение названия Тернополь
Озеро в Тернополе

Гетман-основатель города

Историки склоняются больше к тому, что название Тернополь образовалось от имени польского коронного гетмана Яна Тарновского. Он в 1540 году заложил этот город и сначала он якобы носил название "Тарнополь". Это подтверждают и польские документы XVI в., где встречается Tarnopol. Впоследствии это перешло в известный всем Тернополь.

Происхождение названия Тернополь
Тернополь

Почему Тернополь называют файни містом

Слово "файний" — диалект, который означает хороший, отличный, добрый. Довольно часто оно встречается на Галичине и Подоле. Но также этот лозунг стал фактически синонимом названия Тернополь. Многие слышали "Файне місто Тернопіль".

Когда именно закрепилось это выражение в быту, неизвестно, но первые упоминания можно услышать еще в XIX–XX вв. Свой вклад в это сделала тернопольская группа "Братья Гадюкины". Ведь в своей песне они популяризировали выражение "Файне місто Тернопіль". Местные власти тоже поддержали это и с 2010 года слоган "Файне місто" стал официальной визитной карточкой. Появился даже фестиваль "Файне місто" — один из крупнейших рок-фестивалей Украины, который каждый год проводят в Тернополе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Николаев получил свое название.

Теги:
#Тернополь #Название #Происхождение