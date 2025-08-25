От терновых зарослей до "файного міста". Как Тернополь получил свое название
Первое письменное упоминание об этом городе было в 1540 году
Многие украинские города имеют уникальные и интересные названия. К примеру, город Тернополь, расположенный на западе Украины.
"Телеграф" расскажет, какую тайну скрывает в себе название Тернополя и с чем оно связано. Заметим, что первое письменное упоминание об этом городе было в 1540 году, когда король Сигизмунд I разрешил Яну Тарновскому построить замок и поселение.
Почему Тернополь имеет такое название
Терновые поля
Одна из самых распространенных версий связана с названием растения терен. Ведь в XVI ст. вокруг будущего города было много зарослей этого кустарника. Поэтому энтомологи считают, что дословно Тернополь — это "терен" и "поле".
Сердце города — Тернопольское озеро
По другой версии, название Тернополь образовалось от похожего названия озера, которое считают сердцем города. Этот водоем искусственный и созданный на реке Серет, но он существовал до основания города. Кроме того, вокруг озера росли терновые заросли. Местные называли это место озером среди терновых полей.
Гетман-основатель города
Историки склоняются больше к тому, что название Тернополь образовалось от имени польского коронного гетмана Яна Тарновского. Он в 1540 году заложил этот город и сначала он якобы носил название "Тарнополь". Это подтверждают и польские документы XVI в., где встречается Tarnopol. Впоследствии это перешло в известный всем Тернополь.
Почему Тернополь называют файни містом
Слово "файний" — диалект, который означает хороший, отличный, добрый. Довольно часто оно встречается на Галичине и Подоле. Но также этот лозунг стал фактически синонимом названия Тернополь. Многие слышали "Файне місто Тернопіль".
Когда именно закрепилось это выражение в быту, неизвестно, но первые упоминания можно услышать еще в XIX–XX вв. Свой вклад в это сделала тернопольская группа "Братья Гадюкины". Ведь в своей песне они популяризировали выражение "Файне місто Тернопіль". Местные власти тоже поддержали это и с 2010 года слоган "Файне місто" стал официальной визитной карточкой. Появился даже фестиваль "Файне місто" — один из крупнейших рок-фестивалей Украины, который каждый год проводят в Тернополе.
