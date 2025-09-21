Так виглядав Тернопіль понад 100 років тому: залізничний міст на архівних фото

Старі фото залізничного мосту і вулиці Руської — транспортне життя міста пожвавилось на початку XX століття.

Раніше це місто мало назву Тарнопіль, а зараз більш відоме, як Тернопіль. В кінці XIX – на початку XX століття однією з головних артерій міста була вулиця Руська. Тут були крамниці, аптеки, майстерні, а в кінці XX ст. почали зводити міст над залізничними коліями.

Саме міст на вулиці Руській біля Політехнічного університету впізнали користувачі мережі у фото початку XX ст. "Телеграфу" вдалось знайти ще кілька архівних фото, які б показували, як будувався міст.

Міст через колії у Тернополі на початку 20 ст.

У 1917 році Тернопіль входив до складу Австро-Угорщини. На наступній фото видно частину моста, по якій їздив транспорт.

Міст став частиною пейзажа

На початку ХХ століття Тернопіль активно розвивався як адміністративний, економічний і транспортний центр. Тернопільський залізничний вокзал з’єднував місто з іншими важливими центрами Австро-Угорщини, зокрема Львовом і краями Моравії та Сілезії.

У 2024 залізничний міст біля технічного університету, який сполучає вулицю Руську та проспект Степана Бандери визнали аварійним. Через це там ввели обмеження на великогабаритний транспорт та обмежили кількість смуг для проїзду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Тернополі також є "схована" річка, як і у Львові. Річка Рудка була захована радянською владою в бетонну трубу.