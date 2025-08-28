В России таких немного: что известно об пораженном российском "Буяне-М" с "Калибрами"

Один из самых опасных для Украины кораблей российского флота вынужден покинуть район боевого дежурства после точного удара ГУР.

В ночь на 28 августа украинская разведка нанесла точный удар по малому ракетному кораблю серии "Буян-М" в Темрютском заливе Азовского моря. Этот корабль является носителем российских ракет "Калибр".

Об этом сообщили в ГУР. Они отметили, что у корабля есть повреждения, в том числе радиолокационная станция. В результате ударный корабль покинул район боевого дежурства.

Россия имела серию, по крайней мере, из 12 "Буян-М", последний из которых был спущен на воду в 2024 году. Они распределены между Каспийским, Балтийским и Черноморским флотами РФ. Точное количество судов, пока на плаву не известно, ведь еще в 2023 году украинские защитники уже поразили в порту в Севастополе такой МРК. Это была спецоперация СБУ с морскими дронами.

Стоимость МРК этого типа официально не озвучивается. По контракту 2016 года один корабль стоил примерно 9 млрд рублей, за почти 10 лет стоимость могла измениться. На борту таких малых ракетных кораблей — вертикальная пусковая установка на восемь крылатых ракет, которые способны бить по Украине на расстояние до двух тысяч километров (по некоторым данным — 1500 км). Вооружение — крылатые ракеты "Оникс" или "Калибры", артиллерийские установки, пулеметы и т.д. Из Темрюкского залива Россия потенциально может бить по любому уголку Украины — до самого отдаленного менее 1500 км.

Темрутка залива на карте

Минус одна пусковая платформа для "Калибров" в Азовском море – очень важное событие для безопасности Украины. ГУР уже проводили операции против таких носителей "Калибров", в частности организовали пожар на МРК "Серпухов", который значительно повредил судно.

