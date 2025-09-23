Власть что-то пытается скрыть? Экс-сотрудник СБУ дал инсайд о сливе базы данных из Дії

Сами номера телефонов не секрет, а вот другие данные — да

Недавняя утечка данных из "Дії" изрядно испугала украинцев. Ведь говорили о "сливе" баз с личными данными: серии паспортов, номерах телефонов почта и прочее.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по кибербезопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун в материале "Что будет стоить украинцам утечка данных из "Дії": эксперт о реальных угрозах".

Он говорит, что, по данным независимой экспертизы, утечка произошла именно из "Дії". Более того, это "свежая" утечка, потому что там содержатся технические идентификаторы, которые есть только в "Дії".

"Плюс сочетание данных. Там же содержится не только номер, серия паспорта, где и когда он выдан. Мало где в централизованном виде такая информация собирается в общенациональном масштабе", — добавляет Корсун.

По его словам, в этой базе также есть номер телефона и e-mail. А в "Дії" без номера телефона нельзя зарегистрироваться. Выходит, что prepaid-номер (предоплаченной связи. — Ред.) без контракта, анонимный, по факту деанонимизируется при регистрации в "Дії".

То есть происходит четкая привязка к определенному ФИО, дате, месту рождения с фотографией личности. При регистрации в "Дії" e-mail не обязателен, а опционален.

"Но! Если вы хотите каким-то образом взаимодействовать через интерфейс "Дії" с государственными органами: получать какие-то справки, документы, то вам обязательно нужно указывать e-mail, на который эти справки и документы вам будут приходить. Поэтому e-mail придется указать", — объясняет эксперт.

Он добавляет, что на этой базе есть полные паспортные данные, номер телефона и e-mail. Фактически анонимность личности полностью уничтожается. В базе указан e-mail и номер телефона с привязкой – и человек как на ладони, прозрачный. Потому и нет смысла спрашивать, откуда мошенники знают тот или иной номер телефона.

Корсун объясняет, что сами номера телефонов не секрет. Речь идет именно о номере, но его привязка к лицу должна быть анонимна и не все доступна. Такая информация может быть и в базах государственных, и в коммерческих.

"Из банков сливы также случаются. Но! Там такие вещи происходят значительно реже, потому что там значительно более жесткие условия. В банках, например, обязателен ежегодный аудит кибербезопасности независимой компанией", — резюмировал эксперт.

