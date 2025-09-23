Влада щось намагається приховати? Експрацівник СБУ дав інсайд про злив бази даних з Дії

Самі номери телефонів не таємниця, а от інші дані — так

Нещодавній витік даних з "Дії" неабияк налякав українців. Адже говорили про "злив" бази з особистими даними: серії паспортів, номери телефонів пошта та інше.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з кібербезпеки, колишній керівник підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун в матеріалі "Що коштуватиме українцям витік даних з Дії: експерт про реальні загрози".

Він каже, що, за даними незалежної експертизи, витік стався саме з "Дії". Ба більше, це "свіжий" витік, тому що там містяться технічні ідентифікатори, які є тільки в "Дії".

"Плюс поєднання даних. Там же міститься не тільки номер, серія паспорта, де і коли він виданий. Мало де в централізованому вигляді така інформація збирається в загальнонаціональному масштабі", — додає Корсун.

За його словами, у цій базі також є ще номер телефону і e-mail. А в "Дії" без номера телефону не можна зареєструватися. Виходить, що prepaid-номер (передплаченого зв’язку. — Ред.) без контракту, анонімний, по факту деанонімізується при реєстрації в "Дії".

Тобто відбувається чітка прив'язка до певного ПІБ, дати, місця народження з фотографією особи. Водночас при реєстрації в "Дії" e-mail не обов'язковий, а опціональний.

"Але! Якщо ви хочете якимось чином взаємодіяти через інтерфейс "Дії" з державними органами: отримувати якісь довідки, документи, то вам обов'язково треба вказувати e-mail, на який ці довідки і документи вам будуть приходити. Тому e-mail доведеться вказати", — пояснює експерт.

Він додає, що в цій базі є повні паспортні дані, номер телефону і e-mail. Фактично анонімність особи повністю знищується. У базі вказаний e-mail і номер телефону з прив'язкою – і людина як на долоні, прозора. Тому і немає сенсу питати, звідки шахраї знають той чи інший номер телефону.

Корсун пояснює, що самі номери телефонів не таємниця. Йдеться саме про номер, але його прив'язка до особи має бути анонімна і не загально доступна. Така інформація може бути і в дежавних базах, і в комерційних.

"З банків витоки також трапляються. Але! Там такі речі відбуваються значно рідше, тому що там значно жорсткіші умови. В банках, наприклад, обов'язковим є щорічний аудит кібербезпеки незалежною компанією", — резюмував експерт.

