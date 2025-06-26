На войне нет 24 часов. ПриватБанк обвинили в безразличии к военным

Мужчина не советует этот банк военным и волонтерам

ПриватБанк часто становится объектом критики со стороны своих клиентов. На этот раз его упрекнули в безразличии к срочным нуждам военных, которые защищают Украину.

Об этом рассказал клиент этого банка на сайте "Минфин". Мужчина объяснил, что обращался к поддержке ПриватБанка с просьбой снять лимит на получение переводов в критической ситуации — речь шла о срочном сборе средств на автомобили для военных.

"Сбор закрывается, каждая минута важна. Все объяснения, эмоции, просьбы, даже угрозы были проигнорированы. В ответ — шаблонные фразы, ноль сопереживания и стандартное "до 24 часов". На войне нет 24 часов. Есть или сейчас, или никогда", — рассказал мужчина.

Он добавил, что на сотрудников ПриватБанка не имел воздействия аргумент, что речь идет о жизни наших воинов. Вместо поддержки он получил сухие смайлики в чате.

"Банку просто безразлично. Технически "нет возможности", человечности — тоже… Неужели это уровень обслуживания в Украине, которая воюет? Я больше не хочу быть клиентом ПриватБанка. И точно не рекомендую тем, кто сейчас на фронте, или занимается волонтерской деятельностью", — резюмировал клиент.

Муж возмущен отношением к нуждам защитников

Ранее "Телеграф" рассказывал, что клиентка ПриватБанка пожаловалась, что банкомат выдал ей не всю сумму, которую она хотела снять. Попытки вернуть деньги не увенчались успехом, банк ответил стандартными отписками.