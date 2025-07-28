Хоронили в закрытом гробу и под песни. Стефанчук, Притула и другие посетили прощание с нардепом Рущишиным (фото, видео)

Нардеп погиб в ДТП

Во Львове в понедельник, 28 июля, прошла церемония прощания с народным депутатом от партии "Голос" Ярославом Рущишиным. Он погиб в ДТП на Франковщине вечером 24 июля.

Об этом сообщила корреспондентка "Телеграфа" с места событий. Отмечается, что провести нардепа в последний путь пришло много людей, среди которых был лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, волонтер и общественный деятель Сергей Притула, мэр Львова Андрей Садовый.

Чин похорона начался в 10:30 в храме Святой Софии Премудрости Божией на территории УКУ. На фото видно, что на прощание с Рущишиным пришло многого людей, среди которых были однопартийцы и простые горожане. Они принесли цветы и во время похорон пели любимые песни погибшего.

Похоронили нардепа на Лычаковском кладбище. Церемония прощания проходила с закрытым гробом, а сын умершего сообщил, что поминок не будет, ведь "отец их не любил". В ЦИЗе же состоится вечер памяти, куда придут и родные.

Ярослав Рущишин

Садовый и Стефанчук на прощании с Рущишиным

Во время чина похорон на гробу был флаг Украины

Хоронили в закрытом гробу

Однопартиец Ярослава Рущишина Святослав Вакарчук рассказал, что мужчина был человеком, с которым было комфортно, а также чтил украинские традиции.

"Вот очень мало людей, с которыми всем рядом было комфортно. Он один из тех людей. Вместе с его другом, побратимом, который тоже, к сожалению, уже ушел, Маркияном Иващишиным, они основали "Дзигу", которая стала художественным объединением "Дзига", одним из основных движителей украинской культуры, драйверому краинской культуры в 90-х здесь во Львове. Они были теми людьми, которые первыми, например, пригласили неизвестную еще никому студенческую группу "Океан Эльзы", призывали нам первые деньги завести", — говорит Вакарчук.

На прощание пришли многие люди

Прощание с Ярославом Рущишиным

Притула, Стефанчук пришли на похороны Рущишина

На прощание пришло много людей

Предприниматель и один из самых близких друзей Роман Дринь рассказал, что последний раз видел Рущишина за день до смертельной аварии.

"Он всегда, когда приезжал в Черновцы, приходил ко мне поговорить на 20 минут. Мы дружили семьями. Мы его очень любили и любим. Их семья неповторима. Славка — великий украинец. От его смерти вздрогнули Карпаты, вся Украина вздрогнула", — сказал Дринь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появилось видео с места ДТП, в котором погиб нардеп Рущишин.