Самое снежное село Украины называется Русская Мокрая. Имеет ли оно отношение к России

Село Русская Мокрая лежит среди гор

Села Украины поражают разнообразием названий — есть забавные, а есть и такие, что в свете войны, которую Россия ведет против Украины, вызывают не самые приятные ощущения. Например, в Закарпатье есть село Русская Мокрая.

Село площадью 24 квадратных километра расположено в Усть-Чернянской поселковой общине Тячевского района Закарпатской области. Оно раскинулось среди гор, на высоте 600 м над уровнем моря на берегах реки Мокрянка. Расположено в 55 км от автотрассы Мукачево — Ивано-Франковск и в 65 км от райцентра Тячев. В селе Русская Мокрая живет 1490 жителей. Рядом есть село Немецкая Мокрая.

Почему село получило такое название

Русская Мокрая была основана в 1760 году. Коренные жители села — русины. Поэтому первая часть названия, Русская, произошла от русинов, а не от россиян (русских). А из-за того, что летом в местности выпадает очень много дождей, русины назвали село Русская Мокрая, а прилегающую реку — Мокрянка. Горы затеняют территорию села от прямых солнечных лучей. Поэтому там часто выпадают осадки и сохраняется пасмурная погода.

Русская Мокрая

Село уютно скрылось среди гор

Большую часть года там пасмурно

В Русской Мокрой самая длинная зима в Украине

Из-за специфики расположения населенного пункта среди горных хребтов — Красная, Привододельные Горганы, Свидовец, в селе Русская Мокрая снег лежит в среднем 162 дня в год. Самый длинный зафиксированный снежный период в селе — 178 суток. Когда в долине уже цветут яблони, в Русской Мокрой еще лежит снег, пишет we.org.ua.

Снежная Русская Мокрая

Так село выглядит практически половину года

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Черкасской области есть село Русская Поляна. После начала полномасштабной войны России против Украины, была зарегистрирована петиция о переименовании села.