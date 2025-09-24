Раньше там гулять не советовали... Где в Запорожье "Бомбей" и почему его так назвали (карта)

Уникальный рельеф делает этот район одним из самых узнаваемых в городе, но почему он так называется?

На карте Запорожья есть место, название которого удивляет даже старых горожан. Микрорайон "Бомбей" – это не просто жилой массив, а настоящая загадка города.

Что связывает запорожский микрорайон с далеким индийским мегаполисом? "Телеграф" разбирался в истории места, где география диктует архитектуру, а народные названия рождает мифы.

Где находится "Бомбей"

Жилой массив "Бомбей" расположен в районе улицы Сергея Синенко (бывшая Кремлевская) на одной из самых высоких точек правобережной части Запорожья — на балке с перепадом высот около 50 метров. Такое живописное расположение создает уникальный многоуровневый рельеф, где дома стоят ярусами, что заметно выделяет этот микрорайон на фоне других частей города.

Происхождение названия "Бомбей"

Название "Бомбей" — это своего рода загадка даже для местных жителей. Наиболее распространенная версия связана с тем, что инженеры, участвовавшие в строительстве промышленных объектов в Индии и получившие квартиры в этом районе, шутливо назвали микрорайон в честь индийского города Бомбей (ныне Мумбаи), известного холмистым рельефом.

Как выглядит микрорайон Бомбей в Запорожье

Есть мнение, что название связано с особенностями местного рельефа. Дома расположены на разных уровнях, что напоминает типичный ландшафт Бомбея.

История строительства и развитие

"Бомбей" начал строиться ориентировочно в период с 1976 по 1980 годы на месте посадки, когда остановка транспорта "Кольцо ЗТЗ" была конечной. Последние дома были возведены уже в 1991 году. Школа № 104 построена в 1990 году и стала важным объектом инфраструктуры района. Интересно, что некоторые дома стояли и стоят на болоте, но благодаря строительству на сваях их конструкции остаются прочными и надежными.

Школа № 104 в Запорожье

Первоначально "Бомбей" строился как район для рабочего класса. Большинство жителей микрорайона когда-то работали на Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТЗ). В 1990-е годы район был достаточно криминализирован, но со временем, как и во многих других районах, ситуация улучшилась.

Застройка "Бомбея" в Запорожье

Инфраструктура и жизнь в районе

Сегодня "Бомбей" — это компактный микрорайон с собственной социальной инфраструктурой. Здесь есть школа, детский сад, магазины, кафе. Район характеризуется чистотой и уютом и доброжелательной атмосферой. Однако одной из ключевых проблем остается недостаток общественного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог и дефицит парковочных мест.

