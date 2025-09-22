Число жертв растет, город в огне. Как выглядит Запорожье после российского удара (фото, видео) - обновлено

Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также авто

В сети появились первые кадры последствий российского удара по Запорожью. В результате применения КАБов в городе есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Иван Федоров, председатель Запорожской областной военной администрации (ЗОВА), Россия нанесла 5 ударов по Запорожью. Были атакованы объекты гражданской инфраструктуры и промышленности.

UPD: По словам Федорова, атака именно на Запорожье длилась около 40 мин. Россия подняла 7 бортов авиации, некоторые КАБы не долетели. Число погибших составляет три человека, а пострадавших четверо, один из которых 16-летний парень.

В городе было не менее 10 ударов, они пришлись на разные районы:

Космический микрорайон – повторный удар по парковке с гражданскими авто.

Набережная магистраль – вблизи торговых центров и критической инфраструктуры. Здесь временно ограничено движение транспорта.

Шевченковский район — удар по жилым домам, один из которых полностью разрушен.

Число погибших в Запорожье выросло до 3 человек. Из-под завалов разрушенного дома достали тело 75-летней женщины, сообщили в ЗОВА в 8 утра.

Известно, что обстрел города начался примерно в 4 утра и длился не менее двух часов. На опубликованных фото видно, что в Запорожье загорелись несколько сильных пожаров, дым от которых накрыл город. Пострадали не только многоэтажки, но и автомобили.

Разрушено здание в результате удара по Запорожью

Пожар, возникший после удара по Запорожью

Также полностью разрушен частный жилой дом. Предварительно под завалами может находиться женщина. Спасатели уже работают на месте и делают все возможное, чтобы найти ее.

По данным ЗОВА, в результате ночной атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения. Специалисты обследуют территорию, а коммунальные службы уже начали закрывать выбитые окна OSB-плитами.

Выбитые окна в многоэтажке в Запорожье

Спасатели разбирают завалы после атаки в Запорожье

Пострадала многоэтажка после удара

Обломки стекла возле пострадавшей многоэтажки в Запорожье

Россияне убили два человека во время атаки на Запорожье, еще два получили ранения. Спасатели уже ликвидируют все последствия удара, их работа тоже попала на фото.

Спасатели ликвидируют последствия удара по Запорожью

Спасатели ликвидируют пожар после атаки в Запорожье

Горят авто после российского удара

По словам Федорова, основной целью утреннего удара 22 сентября была гражданская и промышленная инфраструктура. Всего в городе прогремело не менее 5 мощных взрывов. От взрывной волны вылетели окна с рамами и стекло в домах. Некоторые авто загорелись.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что днем 20 сентября россияне кошмарили Украину "шахедами". Взрывы раздались в Днепре и Черниговской области.