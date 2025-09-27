Скандал с землей на 160 миллионов гривен и розыск НАБУ: что известно о "сером кардинале" Януковича Юрии "Енакиевском"

Юрия Иванющенко называли "смотрящим от Януковича"

Юрий Иванющенко, известный под прозвищем "Юра Енакиевский" — бывший нардеп от Партии регионов, бизнесмен и "серый кардинал" Виктора Януковича. Он оказывал влияние на кадровые и финансовые решения, а также теневые схемы экс-президента. После революции достоинства он сбежал из страны.

Что следует знать

Иванющенко в сентябре 2025 года был объявлен в розыск по подозрению в легализации земли стоимостью более 160 миллионов гривен

Он попал под санкции ЕС после революции достоинства

Экс-нардеп был замечен в Монако после бегства из Украины

На днях НАБУ объявило в розыск экс-нардепа по подозрению в причастности к легализации 18 гектаров земли стоимостью более 160 млн гривен. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Юрии Иванющенко сейчас.

Что известно об Иванющенко

Юрий Иванющенко – земляк Януковича. Он родился в городе Енакиево, что в Донецкой области, как и экс-президент. Он являлся народным депутатом Украины VI и VII созывов от Партии регионов. До этого Юрий работал на Енакиевском коксохимическом заводе.

Юрий Иванющенко

Структурам, связанным с Иванющенко и его соратником Иваном Аврамовым, принадлежало около 56% акций одесского промтоварного рынка "7-й километр". Генеральная прокуратура Украины выдвигала подозрение Иванющенко, его партнеру и директору рынка в части незаконного отчуждения акций рынка, фальсификации документов, организации завладения чужим имуществом.

После Революции Достоинства именно Иванющенко называли одним из главных выгодополучателей "семейного" режима. В 2014 году его внесли в санкционные списки ЕС вместе с самим Януковичем и окружением. Его также называли "смотрящим от Януковича".

Юрий Иванющенко

За что НАБУ объявило Иванющенко в розыск

18 сентября 2025 года НАБУ объявило Иванющенко в розыск по делу о рынке "Столичный" в Киеве. Следствие утверждает, что весной 2021 между Юрием и киевской застройщицей Владиславой Молчановой возник корпоративный конфликт за контроль на рынке.

Юрий Иванющенко

По версии НАБУ, для реализации замысла служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, поделили ее на 9 участков примерно по 2 га, передали их заранее избранным лицам и перепродали трем фирмам, связанным с застройщиком.

Где сейчас Юрий Иванющенко

В 2016 году СМИ сообщали, что большой дворцовый комплекс (более 15 000 квадратных метров) и прилегающие земли Иванющенко были переписаны на футбольного менеджера из Монако.

В 2024 году канал "Викривач" сообщал, что в его имении в Конча-Заспе продолжались хозяйственные работы. Однако кто управлял домом, неизвестно.

По данным журналистов, Иванющенко не раз видели в Монако. В частности, в мае 2023 года он был замечен за рулем роскошного Rolls-Royce, а поселился он в элитном комплексе Палаццо Леонардо — с яхт-клубом, бассейном, консьерж сервисом и даже вертолетными площадками.

