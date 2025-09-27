Укр

Скандал с землей на 160 миллионов гривен и розыск НАБУ: что известно о "сером кардинале" Януковича Юрии "Енакиевском"

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Юрий Иванющенко был нардепом от "Партии регионов" Новость обновлена 27 сентября 2025, 19:48
Юрий Иванющенко был нардепом от "Партии регионов". Фото Колаж Телеграфу

Юрия Иванющенко называли "смотрящим от Януковича"

Юрий Иванющенко, известный под прозвищем "Юра Енакиевский" — бывший нардеп от Партии регионов, бизнесмен и "серый кардинал" Виктора Януковича. Он оказывал влияние на кадровые и финансовые решения, а также теневые схемы экс-президента. После революции достоинства он сбежал из страны.

Что следует знать

  • Иванющенко в сентябре 2025 года был объявлен в розыск по подозрению в легализации земли стоимостью более 160 миллионов гривен
  • Он попал под санкции ЕС после революции достоинства
  • Экс-нардеп был замечен в Монако после бегства из Украины

На днях НАБУ объявило в розыск экс-нардепа по подозрению в причастности к легализации 18 гектаров земли стоимостью более 160 млн гривен. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Юрии Иванющенко сейчас.

Что известно об Иванющенко

Юрий Иванющенко – земляк Януковича. Он родился в городе Енакиево, что в Донецкой области, как и экс-президент. Он являлся народным депутатом Украины VI и VII созывов от Партии регионов. До этого Юрий работал на Енакиевском коксохимическом заводе.

Юрий Иванющенко
Юрий Иванющенко

Структурам, связанным с Иванющенко и его соратником Иваном Аврамовым, принадлежало около 56% акций одесского промтоварного рынка "7-й километр". Генеральная прокуратура Украины выдвигала подозрение Иванющенко, его партнеру и директору рынка в части незаконного отчуждения акций рынка, фальсификации документов, организации завладения чужим имуществом.

После Революции Достоинства именно Иванющенко называли одним из главных выгодополучателей "семейного" режима. В 2014 году его внесли в санкционные списки ЕС вместе с самим Януковичем и окружением. Его также называли "смотрящим от Януковича".

Юрий Иванющенко
Юрий Иванющенко

За что НАБУ объявило Иванющенко в розыск

18 сентября 2025 года НАБУ объявило Иванющенко в розыск по делу о рынке "Столичный" в Киеве. Следствие утверждает, что весной 2021 между Юрием и киевской застройщицей Владиславой Молчановой возник корпоративный конфликт за контроль на рынке.

Юрий Иванющенко
Юрий Иванющенко

По версии НАБУ, для реализации замысла служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, поделили ее на 9 участков примерно по 2 га, передали их заранее избранным лицам и перепродали трем фирмам, связанным с застройщиком.

Где сейчас Юрий Иванющенко

В 2016 году СМИ сообщали, что большой дворцовый комплекс (более 15 000 квадратных метров) и прилегающие земли Иванющенко были переписаны на футбольного менеджера из Монако.

В 2024 году канал "Викривач" сообщал, что в его имении в Конча-Заспе продолжались хозяйственные работы. Однако кто управлял домом, неизвестно.

По данным журналистов, Иванющенко не раз видели в Монако. В частности, в мае 2023 года он был замечен за рулем роскошного Rolls-Royce, а поселился он в элитном комплексе Палаццо Леонардо — с яхт-клубом, бассейном, консьерж сервисом и даже вертолетными площадками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас экс-нардеп Ефремов. Политик скрылся из Украины и поддерживает кремлевский режим.

Теги:
#Партия регионов #Монако #Юрий Иванющенко