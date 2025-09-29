"Родители жалуются": омбудсмен назвала серьезную проблему с украинским языком в образовании

В законе о государственном языке есть пробел

Вопрос украинского языка достаточно остро стоит в детских секциях и разных кружках, где многие тренеры не используют государственный язык. Однако это пока не регулируется законодательством.

Что нужно знать:

В законе об украинском языке есть пробел

Кружки и репетиции должны проходить на украинском

Украинский на внешкольных мероприятиях — важный этап формирования детей

Почему на кружках общаются с детьми на русском

Как рассказала уполномоченная по защите государственного языка, доктор филологических наук, фольклористка Елена Ивановская, закон четко определяет: язык образования в Украине — украинский. Но если говорить о разных кружках, секциях и частных заведениях, ситуация уже не так однозначна.

По словам омбудсмена, в законе о государственном языке есть пробел. Ведь язык предоставления самой услуги фактически выпадает из правового поля. То есть образование, реклама или объявления о занятиях должны быть на государственном языке. А вот сами занятия могут проходить на русском, и это наблюдается довольно часто.

Ивановская говорит, что поступает много жалоб от родителей детей, которых записали в спорт школу, а тренер там ведет занятия на русском.

"Такие случаи фиксируем, реагируем, передаем в Секретариат. Но – и это надо признать честно – применить санкции мы не можем, потому что правовая основа для этого отсутствует. Это и есть та "серая зона", которую нужно четко регулировать в законе. И я прилагаю усилия, чтобы такая норма появилась", — говорит омбудсмен.

Она добавляет, что здесь речь идет именно о системности, а не о репрессиях или контроле. Потому что украинский язык как государственный должен быть везде не только на бумаге. Даже на кружках, в репетиционном зале или в лагере.

Язык в секциях не просто язык. Почему языковой закон важно доработать

Омбудсмен говорит, что тренеры на секциях — большой авторитет для детей, они подражают им. Однако когда тренер говорит на русском ребенок воспринимает это как положительный знак, даже если дома все на украинском.

"Пока не будут внесены изменения в законодательство, мы ограничены рамками действующего Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он распространяется на детско-юношеские спортивные школы, но не охватывает частные секции или кружки. В таких случаях язык преподавания фактически определяется договоренностью сторон", — объясняет Ивановская.

Она отмечает, что в вопросе языка следует думать не об удобстве коммуникации, а о формировании поколения. Поэтому украинский язык должен звучать в Украине, а особенно там, где есть дети и формируется их мировоззрение.

Ивановская добавила, что уже кипит работа над конкретными шагами. Во-первых, ведется диалог с Министерством молодежи и спорта и Министерством образования и науки о внесении изменений в нормативные акты, которые распространяли бы требование использования государственного языка и на частные спортивные секции.

Во-вторых, информационно-просветительскую работу среди тренеров нужно усиливать. Ведь переход на украинский – это инвестиция в собственный авторитет. В-третьих, есть инициативы, которые позволили бы мотивировать спортивных лидеров и известных атлетов быть амбассадорами украинского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в профсоюзе бьют тревогу, ведь школы закрывают, а учителя работают за копейки.