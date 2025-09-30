Санду укрепляет позиции и демонстрирует силу: придется ли украинцам воевать за Приднестровье?

Война с Приднесровьем несет выгоды Украине, но есть и опасные сценарии

Победа проевропейской партии "Действие и солидарность" на прошедших 28 сентября в Молдове парламентских выборах заставила украинцев выдохнуть. Проигрыш блока пророссийских чиновников, отстаивавший отказ от интеграции с ЕС и поддержки Украины, лишил Киева волнений из-за вероятности российского наступления со стороны Приднестровья.

В то же время, решительность Санду подталкивает к тревожным ожиданиям: не придется ли украинцам теперь "отрывать" силы от фронта войны с Россией, чтобы присоединиться к военной ликвидации квазиобразования на границе с Одесской областью? "Телеграф" расскажет, кому может быть выгодна ликвидация российского эксклава на границе Украины и Молдовы, и какие риски такая операция может принести

"Мосты раздора" и преследование оппонентов: Майя Санду играет мускулами

Образ хорошо известной нам либеральной и демократической Майи Санду в течение предвыборной гонки начал заметно трансформироваться. Очевидно, в Молдове сделали тревожные выводы из майских процессов в соседней Румынии, которые в мае начали активно обсуждать именно в контексте российского влияния.

Майя Санду на голосовании во время парламентских выборов/Facebook

О том, что Санду готова бороться против реванша стало понятно за неделю до выборов — 19 сентября. В тот день молдавские власти внезапно приступили к ремонту сразу на семи мостах, шесть из которых расположены в демилитаризованной "Зоне безопасности" на стыке ПМР и Молдовой. Именно по этим мостам жители так называемого Приднестровья могли проехать до избирательных участков.

При этом отмечается, что, по крайней мере, один из мостов был отремонтирован еще в 2017 году. Местные отмечали, что хоть на мостах стоит техника, реальные дорожные работы на них не велись.

Стоит отметить, что ремонт мостов на выборах — логистический лайфхак, который используется в Молдове не впервые. В день второго тура президентских выборов в 2024 году молдавская сторона также остановила движение через мост Рыбница-Резина, и также для проведения дорожных работ – тогда не все приднестровцы успели доехать до избирательных участков через пробки.

Перекрытый мост Рыбница — Резина между Молдовой и ПМР в сентябре 2025

26 сентября Центральная избирательная комиссия Молдовы сняла с выборов партию "Сердце Молдовы" из-за обвинений в подкупе избирателей и незаконном финансировании, а 28 сентября, накануне выборов, полиция задержала лиц, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков после голосования. Власти связали их с пророссийскими группами, которые могли получать финансирование из России.

Надо отметить, что Санду действовала не только в обороне, но и била на опережение. Россия имеет достаточно опыта в конвертации "черного нала" в политическое влияние. Поэтому на момент выборов в Молдове были законодательно ограничены расходы на политическую рекламу, а Центризбирком сурово наказывал за нарушение вплоть до снятия партии с гонки.

Соответственно, все участники кампании были предупреждены об этих рисках, и никто не хотел оказаться вне бюллетеня из-за "черного кэша" за наружную рекламу. Поэтому во время избирательной кампании большинство рекламных площадей в городах и селах были заняты коммерцией, будто эти выборы не происходят вовсе, а значит, финансовое преимущество пророссийских сил над местными было нивелировано.

Геополитическое "окно": готова ли Украина помочь Молдове изгнать Россию из Приднестровья?

На фоне перемен в поведении Санду острее вопрос: насколько решительно президентка готова идти дальше. В частности, готова возвращать территорию, которую в течение 35 лет контролирует Россия.

В контексте ПМР партия Санда "Действие и Солидарность" последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта, отмечая, что военный сценарий не приемлем. Депутат Оазу Нантой в 2023 году подтверждал, что официальная позиция Молдовы, поддерживаемая партией, заключается в исключении силового решения.

В то же время Нантой заявлял, что Украина имеет право рассматривать военный сценарий в Приднестровье’, ведь Киев, по его оценке, воспринимает ПМР как второстепенную, но вполне реальную угрозу.

Война – это дело кровавое, жестокое и непредсказуемое, поэтому сохраняется риск удара в спину Украине из Приднестровья, то есть с территории Молдовы. И Украину раздражает то, что она вынуждена держать военные подразделения в этом регионе Оазу Нантой

Молдавский политик Оазу Нантой

По его словам, вероятность нападения российских сил на Украину с территории Молдовы не является первоочередной, но остается неприятным фактором. Именно поэтому, подчеркнул депутат, для Киева здесь действует своя логика войны – "быть или не быть".

18 августа Санду в интервью Euronews анонсировала, что может появиться геополитическое окно возможностей, и когда это произойдет, страна должна быть готова к выводу российских войск из Приднестровья.

"Мы должны быть готовы к выводу российской армии из Республики Молдова. Может возникнуть геополитический шанс. Вопрос в том, как нам удастся убедить Российскую Федерацию вывести свои войска?" – сказала Санду.

Заявление вызвало широкий резонанс. Пророссийские источники трактовали ее как признак подготовки к возможному силовому сценарию при поддержке Украины и Европы.

В то же время Украина в вопросе ПМР продолжает сохранять взвешенную позицию. 27 сентября президент Зеленский заявлял, что ситуация там внешне выглядит спокойной, однако сохраняет серьезные риски. Он подчеркнул, что именно от политики Молдовы зависит, останется ли этот регион тихим или снова превратится в источник угрозы. Президент также напомнил, что в начале полномасштабной войны со стороны непризнанной ПМР были провокации, однако ситуацию удалось унять предупреждениями.

"Они тихие, потому что боятся нас. Безусловно, боятся только нас. И знают, потому что сигналы все от нас в начале войны получили", — сказал президент.

Приднестровский "джекпот": Украина и Молдова могут получить от ПМР

Следует отметить, что решение приднестровского вопроса может помочь Молдове ускорить евроинтеграцию, ведь именно проблемный российский "эксклав" тормозит этот важный для страны и уже закрепленный в Конституции процесс.

Также это открывает доступ к ключевым активам Приднестровья: Молдавской ГРЭС, военному составу в Колбасной и Тираспольскому металлургическому заводу.

Молдавская государственная районная электростанция до 2025 г. обеспечивала до 70% электроэнергии для правобережной Молдовы, однако после прекращения российских газовых поставок остановила работу. При реинтеграции станция переходит под полный контроль Кишинева. Для Молдовы это означает уменьшение зависимости от дорогостоящего импорта из Румынии, а модернизация при поддержке Украины и ЕС может сделать страну энергетически самодостаточной.

Молдовская ГРЭС в Днестровске, ПМР

Украина, в свою очередь, может получить новый рынок для угля и оборудования, а также участие в модернизации ГРЭС. Это даст рабочие места в энергетике и доходах для угольной отрасли. Кроме того, общий экспорт электроэнергии в ЕС укрепит позиции Украины как регионального энергетического игрока.

Военный склад в Колбасной содержит около 20 тысяч тонн советских боеприпасов, часть которых еще пригодна для использования. Для Украины это могло бы стать дополнительным источником артиллерийских снарядов, недостающих в войне с Россией. Даже уничтожение этого состава принесет Украине пользу в существующих реалиях, ведь это снизит риски для безопасности региона.

Тираспольский металлургический завод был крупнейшим промышленным объектом Приднестровья и до энергетического кризиса 2025 г. поставлял до 70% продукции в ЕС. Его восстановление может предоставить Молдове шанс интегрировать регион в экономику, создать рабочие места и получить налоговые поступления.

Молдавский металлургический завод в городе Рыбница

Для Украины этот завод может стать партнером в металлургической отрасли: снабжение руды, ферросплавов и технологий, а также участие в модернизации через украинские компании. В то же время, совместные экспортные цепочки с выходом на рынок ЕС строить сложно, ведь завод имеет устаревшее оборудование и нуждается в значительных инвестициях, а отсутствие стабильного энергоснабжения ставит под сомнение его быстрое восстановление.

Гипотетическая интеграция приднестровских активов может смотреться как экономическое сотрудничество Киева и Кишинева под эгидой ЕС. Украина получает возможность использовать часть военных запасов, снабжать сырьем и участвовать в модернизации промышленных и энергетических объектов. Молдова обеспечивает контроль за стратегическими предприятиями и уменьшает энергетическую зависимость.

Однако этот сценарий сталкивается с тремя ключевыми ограничениями:

дефицит инвестиций в воюющей Украине и экономически уязвимой Молдове;

возможное сопротивление со стороны местных элит и населения Приднестровья;

экономическое давление и гибридные атаки со стороны России

План "Казак 2.0": почему скорейшее разрешение конфликта может стать ловушкой для Санду?

Долгие годы замороженный конфликт в Приднестровье оставался для Молдовы своеобразным статус-кво — с одной стороны регион обеспечивал экономические выгоды, в частности электроэнергию из Молдавской ГРЭС и работу промышленных предприятий, а с другой — давал возможность избегать резких политических решений и балансировать между Западом и Россией.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что призывы к военной ликвидации Приднестровья не учитывают внутриполитические реалии самой Молдовы.

Во-первых, Молдова на это не пойдет. Во-вторых, против этого будет Европейский союз. И в-третьих, это сыграет против нас Владимир Фесенко

Политолог Владимир Фесенко

Фесенко процитировал молдавского проукраинского эксперта Евгения Чебана, заметил: "мы можем формально решить проблему пророссийского Приднестровья, но тогда мы получим пророссийскую Молдову".

По словам Фесенко, в Приднестровье остаются лишь остатки российского военного контингента, не представляющего серьезной угрозы. В то же время, Москва заинтересована в провокации военных действий, чтобы использовать их как повод для обвинений против Украины и для эскалации конфликта.

"Именно Россия это провоцирует. Она хотела бы, чтобы что-то такое – военные действия – произошло. И это стало бы поводом для обвинений против Украины, поводом для, в том числе, воздушных ударов по Молдове для эскалации конфликта", – подчеркнул эксперт.

Фесенко считает, что военный сценарий выглядит "красивым и патриотичным", однако в итоге будет иметь больше негативных последствий, чем положительных.

Придется иметь дополнительный военный контингент для контроля над Приднестровьем. Но главное – это создаст большую вражду по отношению к Украине от значительной части молдавского общества. политолог Владимир Фесенко

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко

По его словам, сейчас в Молдове действительно существуют пророссийские настроения, но они не антиукраинские. Это скорее опасение и страх, что страна может быть втянута в войну. В случае же реальной военной операции эти настроения неизбежно изменятся.

"А вот если там будет действительно военная спецоперация, то это будет точно иметь негативные последствия, в том числе и для общественного мнения в Молдове", — отметил Фесенко.

Он также считает, что ситуация вокруг Приднестровья все же будет меняться, и некоторые процессы уже запущены. По мнению эксперта, катализатором таких изменений может стать сама Россия, которая может попытаться использовать тему реинтеграции в своих интересах.

"Многие эксперты предполагают, что Россия может стать более конструктивной по реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы. Более того, существуют такие предположения, что Россия может идею скорой реинтеграции "продать Трампу"", — пояснил он.

В таком случае Москва может попытаться представить решение приднестровского вопроса как "миротворческую победу" для нового президента США, вместо этого сможет "размыть" проевропейский электорат избирателями с пророссийскими взглядами.

"Вместе с тем быстрая реинтеграция Приднестровья и создание единого электорального поля изменит баланс голосов, который, как мы видим сейчас, в Молдове очень шаток — 50/50", — сказал эксперт.

Он сравнил эту потенциальную схему с так называемым "планом Казака" для Украины, когда Россия через формальную реинтеграцию стремилась фактически восстановить свое влияние в политической системе страны. По словам Фесенко, для Молдовы такая "троянская лошадь" может стать серьезной дилеммой: с одной стороны это давняя цель власти и международного сообщества, с другой — риск усиления пророссийского влияния.

Напомним, ранее Телеграф писал, что политолог и эксперт по стратегическим коммуникациям Максим Гардус проанализировал итоги парламентских выборов в Молдове и оценил их влияние на внутреннюю ситуацию страны, региональный баланс сил и перспективы для Украины.