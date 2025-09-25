В московском "Шереметьево" столкнулись два пассажирских самолета: что известно об инциденте

Предварительно причиной столкновения стала ошибка экипажа

В аэропорту "Шереметьево" в Москве произошел инцидент со столкновением двух пассажирских самолетов — российского и китайского. Обошлось без пострадавших, но оба авиалайнера получили повреждения.

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что столкнулись Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" рейса "Москва — Санкт-Петербург" и Airbus A330 китайской авиакомпании Hainan Airlines рейса "Москва — Пекин".

Предварительно причиной столкновения стала ошибка экипажа, хотя сначала рассматривалась версия технической неисправности, а также угроза удара украинского дрона. Известно, что во время руления на взлетно-посадочной полосе аэропорта Airbus A330 внезапно задел хвост российского авиалайнера. В результате самолеты получили повреждения. Пассажиры и экипажи авиалайнеров не пострадали.

Напомним, российские аэропорты в 2025 году подверглись нескольким коллапсам из-за действий украинских дронов. В частности, 5 и 6 июля в аэропортах страны-агрессора отменили и задержали почти 400 рейсов. Наиболее критической ситуация стала в трех хабах — московском "Шереметьево", петербургском аэропорту "Пулково" и нижегородском "Стрыгино". А 7 июля российский правитель Владимир Путин уволил министра транспорта Романа Старовойта, который после этого застрелился.

Впрочем, самоликвидация экс-министра транспорта не помогла: уже 19 июля начался очередной авиаколлапс. 20 июля россиянам пришлось закрывать "Шереметьево". Несколько дней из аэропорта не могли улететь люди — россиянам даже пришлось раздавать пассажирам воду и матрасы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько Россия потеряет из-за авиаколлапса и почему закрытие аэропортов в России из-за угрозы дроновых атак — это лишь побочный эффект. Ситуация вызвала у россиян раздражение, а у некоторых удивление. В социальных сетях появились остроумные соображения граждан РФ на этот счет.