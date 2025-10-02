Их прилет держали в секрете. Какие экзотические птицы поселились в Украине недавно (фото)

Пару лет назад они дали первое потомство в Украине

В Украине немало перелетных и постоянных птиц, адаптирующихся к новым условиям существования. Но есть довольно редкие виды, которые залетают с других континентов или стран. Среди них – розовый фламинго.

Что нужно знать:

В Украине можно встретить залетных птиц

В Тузловских лиманах были розовые фламинго

Прилет фламинго в Украину держался в секрете

Как рассказал "Телеграфу" орнитолог Василий Костюшин, в Украине немало перелетных птиц. Но иногда встречаются так называемые залетные птицы. Они прилетят в Украину с других континентов.

Более того, есть даже случаи, которые удивляли не простых людей, но и орнитологов. Одним из таких стала миграция розовых фламинго. Орнитолог говорит, что они обычно долетают до Турции и там находятся определенную часть времени. Однако несколько лет назад розовые фламинго залетели прямо в Украину.

Тогда их увидели в Тузловских лиманах, Одесская область, и тщательно охраняли. Орнитологи пытались оградить птиц от туристов, чтобы они закрепились в этом ареале. Чтобы в следующем году они снова могли вернуться в Украину.

"Из таких ярких примеров вспоминаю розовых фламинго в Тузловских лиманах. Орнитологи держали это в тайне, чтобы люди не напугали птиц", — рассказывает Костюшин.

Фламинго в Украине

Он добавляет, что больше таких залетных птиц в Великобритании и подобных странах, ведь стаи мигрируют из США через Тихий океан и Атлантику. К тому же климат в тех регионах не столь суров, как иногда бывает в Украине.

Залетные птицы – это птицы, которые прилетают в определенную местность в необычное для своего вида время, не связанное с сезонными миграциями или размножением.

Розовые фламинго в Украине

Прилетевшие в Тузловские лиманы фламинго в 2023 году впервые успешно вывели потомство. Однако в 2024 и 2025 годах из-за войны не смогли завершить этот процесс, несмотря на попытки образовать гнездовые колонии. Однако в настоящее время около 1500 взрослых птиц продолжают жить в парке.

Розовые фламинго в Тузловских лиманах

