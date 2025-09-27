Вместо теплых краев — свалки городов: птицы Украины меняют привычки

Некоторые птицы больше не улетают в Африку или Средиземноморье, а остаются в городах и приспосабливаются к новым условиям.

Часть украинских птиц преодолевает тысячу километров, чтобы перезимовать в более теплых условиях. Однако есть и те, которые переслать так поступать в последние десятилетия.

Что следует знать:

Некоторые виды последних десятилетий перестали улетать в теплые края

Раньше наши грачи летели на юг, а с севера прилетали другие.

Грачи сейчас остаются там, где есть еда, даже зимой

Из-за химикатов и новых сред чистота гнездования популяции птиц изменилась

Орнитолог Василий Костюшин рассказал "Телеграфу", что такой птицей является грач. Это своего рода феномен.

У грачей специфическая была картина миграции. Наши популяции грачей улетали на юг, зимовали там. А к нам, скажем, в Киев прилетали грачи с севера. Василий Костюшин, орнитолог

Грачи были птичками года в Украине в 2019 году.

В последние десятилетия такого массового замещения уже нет. Птицы могут найти теплые места и еду, последнее для них главное. Такая кормовая база привлекает в города и раньше совсем не свойственные виды, например горлиц и кольчатых голубей.

Низкие температуры – это не так страшно для многих птиц, потому что у них высокая температура тела. Главное, чтобы была еда. Василий Костюшин, орнитолог

То есть теперь грачи прилетают дважды в год – осенью и весной. Так что в украинских населенных пунктах собираются сразу несколько разных групп.

Также они прилетают в города из сельских районов, особенно если выпало много снега. В целом, утверждает эксперт, из-за использования химикатов сильно упала чистота гнездовых популяций, что означает, что многие птицы исчезли в пределах привычного ареала или потеряли свои природные характеристики. В городах же, где они питаются на свалках, колонии еще держатся более или менее на том же уровне.

Грак хорошо себя чувствует в городе

