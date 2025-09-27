Вместо теплых краев — свалки городов: птицы Украины меняют привычки
Некоторые птицы больше не улетают в Африку или Средиземноморье, а остаются в городах и приспосабливаются к новым условиям.
Часть украинских птиц преодолевает тысячу километров, чтобы перезимовать в более теплых условиях. Однако есть и те, которые переслать так поступать в последние десятилетия.
Что следует знать:
- Некоторые виды последних десятилетий перестали улетать в теплые края
- Раньше наши грачи летели на юг, а с севера прилетали другие.
- Грачи сейчас остаются там, где есть еда, даже зимой
- Из-за химикатов и новых сред чистота гнездования популяции птиц изменилась
Орнитолог Василий Костюшин рассказал "Телеграфу", что такой птицей является грач. Это своего рода феномен.
У грачей специфическая была картина миграции. Наши популяции грачей улетали на юг, зимовали там. А к нам, скажем, в Киев прилетали грачи с севера.
В последние десятилетия такого массового замещения уже нет. Птицы могут найти теплые места и еду, последнее для них главное. Такая кормовая база привлекает в города и раньше совсем не свойственные виды, например горлиц и кольчатых голубей.
Низкие температуры – это не так страшно для многих птиц, потому что у них высокая температура тела. Главное, чтобы была еда.
То есть теперь грачи прилетают дважды в год – осенью и весной. Так что в украинских населенных пунктах собираются сразу несколько разных групп.
Также они прилетают в города из сельских районов, особенно если выпало много снега. В целом, утверждает эксперт, из-за использования химикатов сильно упала чистота гнездовых популяций, что означает, что многие птицы исчезли в пределах привычного ареала или потеряли свои природные характеристики. В городах же, где они питаются на свалках, колонии еще держатся более или менее на том же уровне.
