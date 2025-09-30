Адаптируются или погибнут? Как война влияет на диких птиц в Украине

Многие птицы погибают естественно и без влияния людей и войны

Война безусловно влияет на популяцию птиц, особенно если принимать во внимание Серебрянский лес или Каховское водохранилище. Ведь здесь ареал существования живых организмов изменился кардинально.

Что нужно знать:

Война влияет на популяцию птиц, но не так как большинство думает

Птицы могут жить и на заминированных территориях

Подрыв Каховской ГЭС повлиял на количество птиц

Как война влияет на популяцию птиц

Как рассказал "Телеграфу" орнитолог Василий Костюшин, в Украине проживает немало перелетных и не только птиц. Если говорить о влиянии войны на них, здесь в первую очередь появляется вопрос гнездования.

По его словам, в вопросе Серебрянского леса следует понимать, что там скорее всего погибло не так много птиц. Ведь большинство из них точно улетели, однако яйца или только что вылупленные птенцы не имели такой возможности. Но в плане формирования популяции это не имело большого влияния.

Серебрянский лес

К тому же небольшие птицы, те же воробьи или соловьи живут лет 10-12. При этом очень много гибнет на первый год жизни – естественный отбор. Костюшин говорит, что иногда процент гибели таких птиц может превышать даже 70%. Выходит, что естественная гибель птиц достаточно высока, но человек ее не замечает.

"Тем более это трудно заметить там, где фронт за несколько километров или тысячи. Обычно уничтожаются места размножения и гнездования птиц", — объясняет орнитолог.

Более того, некоторые вопросы фронта и птиц достаточно неоднозначны. Если взять, например, заминированный луг или поле, его подрыв вызовет больше гибели птиц. Ведь птицы достаточно легки для мин, потому они вполне могут жить на такой территории. Костюшин добавляет, что и характеристика ландшафта играет большую роль. Ведь боевые действия сейчас проходят преимущественно в степной зоне, где есть лесополосы, балки и разные насаждения. Там и живут птицы.

"То есть военные действия не всегда так прямо ведут к сильному влиянию на биоразнообразие", — говорит орнитолог.

Как повлиял на птиц подрыв Каховской ГЭС

Он добавляет, что когда взорвали дамбу в 2022 году, которая отделяла Киевское водохранилище, вода зашла на участки поймы Ирпеня. А когда была взорвана Каховская ГЭС, это изменило орошение определенных территорий. Но экологи, по словам орнитолога, долгое время говорили, что ГЭС превращают Днепр в большое водохранилище, теперь есть возможность восстановить природные экосистемы в пойме Днепра.

При строительстве Каховской ГЭС был фактически уничтожен большой луг с озерами, ручьями и лесными полосами. То есть на популяцию птиц в этом регионе снова повлиял человек. Костюшин подчеркнул, что каждое водохранилище во время строительства проходит определенную эволюцию, ведь в первые годы все остатки животных, растений, птиц догнивают под водой.

Последствия подрыва Кахавской ГЭС

Каховское водохранилище через год после взрыва

Однако не следует забывать, что у Каховского водохранилища в свое время было создано два национальных парка. Они играли свою роль в популяции. Резюмируя, орнитолог подчеркнул, что война влияет на птиц, но не в таком масштабе как большинство думает. Особенно сейчас, потому что птицы и животные умеют приспосабливаться. Хотя изменение численности популяции происходит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в городах можно увидеть птиц без лапок.