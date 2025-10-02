Были в плену с 2022 года. Украина вернула домой более 200 человек (фото)

Некоторые военные, которых вернули, были даже на ЧАЭС

В четверг, 2 октября, прошел очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулось 185 украинских военных.

Что нужно знать:

Всего удалось вернуть более 200 украинцев

Среди тех, кого обменяли, есть "азовцы"

С начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть более 7 тысяч пленных

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что в Россию также вернули 185 солдат.

Обмен пленными 2 октября 2025 года

Среди пленных есть гражданские

По словам президента, среди тех, кто вернулся в Украину них 183 – рядовые, сержанты, двое – офицеры, воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. С защитниками также вернули 20 гражданских.

"Наши воины были в Мариуполе и на "Азовстале", ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас наконец – дома", — добавил Зеленский.

Украина вернула почти 200 украинцев

Пленный, вернувшийся домой

Обмен пленными 2 октября 2025 года

Напомним, последний большой обмен пленными прошел 23 мая 2025 года. Тогда в Украину вернулось 270 украинских военных и 120 гражданских. За 2025 г. произошло несколько масштабных обменов, часть из которых была договоренностью делегаций после переговоров в Стамбуле. Также происходила и репатриация тел погибших, было договорено более 6 тысяч погибших.

Обмены пленными в 2025 году

4 июля 2025 — домой вернулись десятки украинцев, в том числе военные, гражданские и раненые.

26 июня 2025 года — обмен прошел в рамках стамбульских договоренностей. Среди пленных тяжелоранены.

9-12 июня — обмен проходил в несколько этапов. Домой приехали около тысячи граждан, среди них пограничники, нацгвардейцы, раненые и т.д.

23 мая — обмен 390 на 390. Украина вернула 279 военных и 120 гражданских.

19 апреля — 246 украинских защитников вернулись из российского плена.

19 марта — 175 военный вернулись домой.

5 февраля — Украина вернула 150 человек — 22 нацгвардейца, 19 пограничников, 1 полицейский, остальные — военные ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, какую ошибку Украина допустила в начале вторжения.