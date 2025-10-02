Були у полоні з 2022. Україна повернула додому понад 200 людей (фото)

Деякі військові, яких повернули, були навіть на ЧАЕС

У четвер, 2 жовтня, відбувся черговий обмін військовополоненими з Росією. Додому повернулось 185 українських військових та цивільні.

Що треба знати:

Усього вдалося повернути більш як 200 українців

Серед тих, кого обміняли, є "азовці"

З початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути понад 7 тисяч полонених

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що до Росії також повернули 185 солдатів.

Обмін полоненими 2 жовтня 2025

Серед полонених є цивільні

За словами президента, серед тих, хто повернувся в Україну 183 – рядові, сержанти, двоє – офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повернули 20 цивільних.

"Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома", — додав Зеленський.

Україна повернула майже 200 українців

Полонений, який повернувся додому

Обмін полоненими 2 жовтня 2025

Нагадаємо, що останній великий обмін полоненими пройшов 23 травня 2025 року. Тоді до України повернулось 270 українських військових та 120 цивільних. За 2025 рік відбулось кілька масштабних обмінів, частина з яких була домовленістю делегацій після переговорів у Стамбулі. Також відбувалась і репатріація тіл загиблих, було домовлено про понад 6 тисяч загиблих.

Обміни полоненими у 2025

4 липня 2025 — додому повернулись десятки українців, серед них військові, цивільні та поранені.

26 червня 2025 — обмін пройшов у межах стамбульських домовленостей. Серед полонених важкопоранені.

9-12 червня — обмін проходив в кілька етапів. Додому приїхала майже тисяча громадян, серед них прикордонники, нацгвардійці, поранені тощо.

23 травня — обмін 390 на 390. Україна повернула 279 військовий та 120 цивільних.

19 квітня — 246 українських захисників повернулися із російського полону.

19 березня — 175 військовий повернулись додому.

5 лютого — Україна повернула 150 людей — 22 нацгвардійці, 19 прикордонників, 1 поліцейський, решта — військові ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, якої помилки Україна припустилася на початку вторгнення.