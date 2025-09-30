Границы 1991-го не закончат войну? Кулеба объяснил, какую ошибку Украина допустила в начале вторжения

Кулеба объяснил, почему переговоры с Россией в 2022-м были обречены

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что в 2022 году существовал шанс возвращения к границам 1991 года, но это не означало бы завершения войны. По его словам, общество и политики тогда ошиблись, отождествляя выход на границу с победой.

Что нужно знать

Кулеба признал, что у 2022 был шанс на границы 1991 года, но не в завершение войны

Он назвал стамбульские переговоры имитацией обеих сторон

Эксминистр подчеркнул, что война закончится только после отказа России от контроля над Украиной.

Об этом Кулеба сказал в интервью шеф-редактору Oboz.ua Оресту Сохару, подчеркнув, что конец войны наступит только тогда, когда Россия откажется от идеи контроля над Украиной. Он напомнил, что в результате Курской операции Украина контролировала российскую территорию, однако война от этого не прекратилась.

"Большая ошибка 22-го года – это накрутка этих ожиданий о тотальной победе. Я тоже был частью этого информационного потока, попал в ловушку эйфории того, что мы выстояли", – пояснил дипломат, добавив, что уже в 2023-м страна заплатила за это завышенными ожиданиями.

Кулеба также прокомментировал переговоры в Стамбуле, состоявшиеся весной 2022 года. Он считает, что договоренности с Россией были тогда невозможны, ведь и Москва, и Киев верили в собственную способность достичь результата военным путем.

Россия провалила блицкриг, но все еще надеялась дожать Украину. Мы же поняли, что выстояли и силы. В такой ситуации основание для договоренности просто исчезло. Поэтому "Стамбул" был имитацией с обеих сторон Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба, эксминистр внешних дел Украины/Facebook

Он отметил, что часть участников делегаций действительно искренне верили в возможность остановить войну. Однако, по словам Кулебы, дипломатические процессы всегда скрывают глубинную реальность, которая не видна снаружи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается подготовка к новому обмену пленными с Россией. По его словам, Киев рассчитывает вернуть из плена еще около тысячи украинцев.