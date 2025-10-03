Помидоры только для богатых: эксперт объяснила, какие овощи подорожают в разы и почему

Введение антидемпинговых пошлин на овощи из Турции приведет к тому, что помидоры и огурцы зимой будут роскошью.

Томаты и огурцы этой зимой будут стоить космических денег. Овощи подорожают с наступлением холодов, а на Новый год некоторые из них из-за высоких цен придется покупать разве что поштучно.

Причиной является то, что Украина ввела антидемпинговую пошлину на овощи из Турции на пять лет, чтобы поддержать собственных тепличников. Однако на самом деле это ударит по карману украинцев. "Телеграф" рассказывает, почему эта попытка защитить производителей обернется подорожанием для всех покупателей, что не так с украинскими теплицами и какие цены на овощи будут зимой.

Антидемпинговая пошлина: защита производителей или удар по потребителям

Украина ввела антидемпинговую пошлину на помидоры и огурцы из Турции сроком на пять лет. Цель – поддержать своих производителей, которые получали государственную помощь на строительство теплиц еще до начала полномасштабной войны. Денежные средства выделялись, теплицы построили, но результат оказался не таким, на который рассчитывали.

Об этом "Телеграфу" рассказала Оксана Руженкова, эксперт Всемирного банка по развитию аграрных ассоциаций и плодоовощеводства.

Проблема в том, что построенные теплицы оказались пленочными, а не стеклянными. Такие конструкции позволяют выращивать овощи только с марта по декабрь. В самые холодные месяцы – январь и февраль – пленочные теплицы не работают даже с отоплением.

Оксана Руженкова, эксперт Всемирного банка по развитию аграрных ассоциаций и плодоовощеводства.

Почему украинские теплицы не выдерживают конкуренции

Выращивание огурцов в теплицах

По словам эксперта, основные производственные мощности по выращиванию огурцов и помидоров расположены в Закарпатье и в Одесской области. Теоретически эти регионы обладают мягким климатом, но пленочные теплицы не позволяют выращивать теплолюбивые культуры зимой. Даже с отоплением овощи в таких условиях просто не созревают.

"К сожалению, они не стеклянные, а в пленке, то есть это более сезонный продукт. И начиная с марта, даже до декабря, можно есть украинскую продукцию", – объясняет эксперт.

В январе и феврале украинские производители фактически исчезают с рынка. В пленочных теплицах в этот период можно выращивать разве что зелень, ультрапозднюю пекинскую капусту или раннюю редиску. Помидоры и огурцы – нет.

Турция уходит с рынка: кто заполнит пустоту

Как выращивают помидоры в открытом грунте

Турция была мощным поставщиком овощей на украинский рынок, особенно в холодные месяцы. Теперь страна фактически выходит из игры. Теоретически турецкие компании могут продолжать поставки, но пошлина будет заложена в стоимость и платить за это придется украинским потребителям.

"Возможно Турция проигнорирует это ограничение, пошлину, и все равно будет поставлять к нам свою продукцию, но соответственно эта пошлина, которая на них наложена, будет учтена в стоимость, и за нее украинцы вынуждены будут платить из своего кармана ", — предупреждает эксперт.

Заполнить пустоту после выхода Турции некому. Стеклянные теплицы, которые могли бы работать круглый год, в Украине есть, но их критически мало. В советское время в каждой области имелась максимум одна стеклянная теплица, рассказывает Оксана Руженкова. Однако эти предприятия давно переориентировались на выращивание огурцов и их экспорт в Польшу. Помидоры там уже не выращивают.

Как и когда изменятся цены на овощи

Выращивание украинских помидоров

Сейчас на оптовом рынке можно купить красный украинский помидор за 18-40 гривен за килограмм. Но это грунтовый томат, собранный комбайном, с минимальным участием ручного труда. Такие помидоры специально выведены для машинной сборки – они жесткие, одинакового размера, и даже при падении на пол не разобьются.

Пока на улице тепло, на рынке будет еще грунтовый томат. В ноябре его заменит продукция из пленочных теплиц. Это немного большие по размеру салатные томаты, которые продержатся максимум до середины декабря.

А дальше на рынке останется только продукция из стеклянных теплиц, которых в Украине единицы, или импортные овощи с заложенными в стоимость пошлинами.

У нас зимой помидоры и огурцы стоят космических денег. И я даже не берусь как-то прогнозировать их цену, Оксана Руженкова.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что эксперт назвал цену на картофель и объяснил, кому выгодно его покупать. На картофеле состояния сегодня не заработаешь, так что выращивать его не выгодно.